Amazon разрабатывает "умные очки" с ИИ для водителей доставки

В Amazon представили прототип "умных очков" с искусственным интеллектом, предназначенным для водителей доставки компании.

Amazon разрабатывает "умные очки" с ИИ: что известно

Очки Amelia оснащены камерой и встроенным дисплеем и соединяются с жилетом, на котором есть кнопка для фотографирования доставленных посылок.

Мы тестируем их в ряде локаций с более чем десятком партнеров по доставке и сотнями водителей по всей стране, — рассказала вице-президент Amazon по транспорту Берил Томей. Поделиться

Хотя Amazon все еще проводит эксперименты с новинкой, компания планирует сначала внедрить использование очков среди водителей в Северной Америке, а затем — в мире. По словам Томей, водители "уже совершают реальные доставки с этими очками".

Она также не исключает возможности того, что в будущем очки Amelia станут доступными для обычных пользователей.

Берил Томей отметила, что умные очки могут определять, когда они находятся в движущемся транспортном средстве и в таком случае автоматически выключаются.

С точки зрения безопасности мы считаем это важным. Никаких отвлечений. Поделиться

Сообщается, что использование очков может сэкономить до 30 минут рабочего времени в течение 8–10-часовой смены, уменьшая количество повторяющихся действий и помогая водителям быстрее находить посылки в своих автомобилях.