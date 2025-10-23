Amazon разрабатывает "умные очки" с ИИ для водителей доставки

В Amazon представили прототип "умных очков" с искусственным интеллектом, предназначенным для водителей доставки компании.
Главные тезисы
- Прототип умных очков Amelia с ИИ разработан Amazon для водителей доставки компании.
- Очки с камерой и дисплеем могут сэкономить до 30 минут рабочего времени в смену водителей.
- Amazon планирует использование умных очков среди водителей в Северной Америке и по всему миру.
Amazon разрабатывает "умные очки" с ИИ: что известно
Очки Amelia оснащены камерой и встроенным дисплеем и соединяются с жилетом, на котором есть кнопка для фотографирования доставленных посылок.
Хотя Amazon все еще проводит эксперименты с новинкой, компания планирует сначала внедрить использование очков среди водителей в Северной Америке, а затем — в мире. По словам Томей, водители "уже совершают реальные доставки с этими очками".
Она также не исключает возможности того, что в будущем очки Amelia станут доступными для обычных пользователей.
Берил Томей отметила, что умные очки могут определять, когда они находятся в движущемся транспортном средстве и в таком случае автоматически выключаются.
Сообщается, что использование очков может сэкономить до 30 минут рабочего времени в течение 8–10-часовой смены, уменьшая количество повторяющихся действий и помогая водителям быстрее находить посылки в своих автомобилях.
Очки также имеют аппаратный переключатель на контроллере, позволяющий водителю отключить устройство и все его сенсоры, включая камеру и микрофон.
