У США кіт на ім'я Пеппер допоміг вченим виявити невідомий раніше вірус джейлонг.

Що відомо про відкриття невідомого раніше вірусу з допомогою домашнього кота

Зазначається, що Пеппер одного разу повернувся додому з мертвою мишою, яку кинув під ноги господарю — професору-досліднику з Університету Флориди Джону Ледницьки.

Ледницьки займається дослідженнями гризунів, які переносять вірус віспи мулів, що викликає характерні ураження на шкірі в оленів.

За результатами вивчення миші, яку кіт приніс додому, Ледницьки та його колеги-науковці змогли виявити невідомий раніше вірус джейлонг.

Епідеміологи

Віруси роду джейлонга до цього ніколи не фіксували на території США. Їх виявляли тільки у Південній Америці, Європі, Африці та Азії, де вони переважно інфікують гризунів, однак також можуть передаватись кажанам та кішкам.

Проаналізувавши виявлений вірус, дослідники дійшли висновку, що він відрізняється від інших відомих вірусів цього виду.

Новий вірус отримав назву джейлонг 1 гризунів Гейнсвілл (GRJV1).

Ми не очікували такого вірусу, і це відкриття відображає розуміння того, що багато вірусів, про які ми не знаємо, циркулюють серед тварин, які живуть в безпосередній близькості від людей. І справді, коли ми придивляємося, то виявляємо набагато більше, — підкреслила провідний автор статті Емілі ДеРюйтер. Поширити

Віруси джейлонг належать до більш широкого сімейства параміксовірусів, які здатні передаватись між різними видами — це називається подією переливання, коли вірус переходить до нового господаря — і викликають респіраторні інфекції у людей.

Чи здатен виявлений вірус інфікувати людей

Команда заразила клітини різних видів вірусом GRJV1, щоб перевірити, чи має потенціал зробити те саме.

Він однаково добре росте в клітинах гризунів, людей і приматів (мавп), що робить його чудовим кандидатом на подію переливання, — зазначає Джон Ледницьки. Поширити

Це не означає, що подія переливання обов'язково відбудеться. Але вчені вважають, що це те, що потрібно дослідити.