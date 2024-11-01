У США кіт на ім'я Пеппер допоміг вченим виявити невідомий раніше вірус джейлонг.
Головні тези:
- Дослідження виявлення нового вірусу джейлонг зафіксоване завдяки допомозі кота на ім'я Пеппер.
- Віруси джейлонг виявлені в Америці вперше, після того як їх вже виявляли у Південній Америці, Європі, Африці та Азії.
- Для з'ясування можливої передачі вірусу на людину науковці здійснили експерименти з клітинами гризунів, людей та приматів.
- За результатами дослідження встановлено, що вірус GRJV1 є потенційним кандидатом для події переливання між різними видами.
- Необхідно провести додаткові дослідження для визначення можливих наслідків поширення вірусу серед гризунів та людей.
Що відомо про відкриття невідомого раніше вірусу з допомогою домашнього кота
Зазначається, що Пеппер одного разу повернувся додому з мертвою мишою, яку кинув під ноги господарю — професору-досліднику з Університету Флориди Джону Ледницьки.
Ледницьки займається дослідженнями гризунів, які переносять вірус віспи мулів, що викликає характерні ураження на шкірі в оленів.
За результатами вивчення миші, яку кіт приніс додому, Ледницьки та його колеги-науковці змогли виявити невідомий раніше вірус джейлонг.
Віруси роду джейлонга до цього ніколи не фіксували на території США. Їх виявляли тільки у Південній Америці, Європі, Африці та Азії, де вони переважно інфікують гризунів, однак також можуть передаватись кажанам та кішкам.
Проаналізувавши виявлений вірус, дослідники дійшли висновку, що він відрізняється від інших відомих вірусів цього виду.
Новий вірус отримав назву джейлонг 1 гризунів Гейнсвілл (GRJV1).
Віруси джейлонг належать до більш широкого сімейства параміксовірусів, які здатні передаватись між різними видами — це називається подією переливання, коли вірус переходить до нового господаря — і викликають респіраторні інфекції у людей.
Чи здатен виявлений вірус інфікувати людей
Команда заразила клітини різних видів вірусом GRJV1, щоб перевірити, чи має потенціал зробити те саме.
Це не означає, що подія переливання обов'язково відбудеться. Але вчені вважають, що це те, що потрібно дослідити.
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