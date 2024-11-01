Американские ученые с помощью кота обнаружили неизвестный ранее вирус
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Американские ученые с помощью кота обнаружили неизвестный ранее вирус

Эпидемиологи
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Источник:  IFLScience

В США кот по имени Пеппер помог ученым обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг. 

Главные тезисы

  • Домашний кот Пеппер помог ученым из США обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг.
  • Обнаруженный вирус, названный джейлонг 1 грызунов Гейнсвилла, отличается от других известных видов.
  • Исследователи установили, что вирус GRJV1 способен расти в клетках грызунов, людей и приматов, что может представлять опасность для человека.
  • Ученым предстоит дополнительное исследование, чтобы узнать, способен ли обнаруженный вирус инфицировать людей и как это может повлиять на здоровье населения.
  • Открытие нового вируса джейлонга подчеркивает важность исследования вирусов, циркулирующих среди животных вблизи человека.

Что известно об открытии неизвестного ранее вируса с помощью домашнего кота

Пеппер однажды вернулся домой с мертвой мышью, которую бросил под ноги хозяину — профессору-исследователю из Университета Флориды Джону Ледницки.

Ледницки занимается исследованиями грызунов, которые переносят вирус мулов оспы, что вызывает характерные поражения на коже у оленей.

По результатам изучения мыши, которую кот принес домой, Ледницки и его коллеги-ученые смогли обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг.

Кот помог американским ученым обнаружить ранее неизвестный вирус
Эпидемиологи

Вирусы рода джейлонг раньше никогда не фиксировали на территории США. Их обнаруживали только в Южной Америке, Европе, Африке и Азии, где они преимущественно инфицируют грызунов, однако также могут передаваться летучим мышам и кошкам.

Проанализировав обнаруженный вирус, исследователи пришли к выводу, что он отличается от других известных вирусов этого вида.

Новый вирус получил название джейлонг 1 грызунов Гейнсвилла (GRJV1).

Мы не ожидали такого вируса, и это открытие отражает понимание того, что многие вирусы, о которых мы не знаем, циркулируют среди животных, живущих в непосредственной близости от людей. И действительно, когда мы присматриваемся, то выявляем гораздо больше, — подчеркнула ведущий автор статьи Эмили ДеРюйтер.

Вирусы джейлонг относятся к более широкому семейству парамиксовирусов, которые способны передаваться между разными видами — это называется событием переливания, когда вирус переходит к новому хозяину — и вызывают респираторные инфекции у людей.

Способен ли обнаруженный вирус инфицировать людей

Команда заразила клетки разных видов вирусом GRJV1, чтобы проверить, имеет ли потенциал сделать то же самое.

Он одинаково хорошо растет в клетках грызунов, людей и приматов (обезьян), что делает его отличным кандидатом на событие переливания, — отмечает Джон Ледницки.

Это не значит, что событие переливания обязательно произойдет. Но учёные считают, что это то, что нужно исследовать.

В идеале следует провести исследование на животных, чтобы определить, вызывает ли вирус заболевание у грызунов и других мелких животных. Наконец, нам нужно определить, повлиял ли он на людей в Гейнсвилле и остальной Флориде, — добавил ученый.

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