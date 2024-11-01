Что известно об открытии неизвестного ранее вируса с помощью домашнего кота

Пеппер однажды вернулся домой с мертвой мышью, которую бросил под ноги хозяину — профессору-исследователю из Университета Флориды Джону Ледницки.

Ледницки занимается исследованиями грызунов, которые переносят вирус мулов оспы, что вызывает характерные поражения на коже у оленей.

По результатам изучения мыши, которую кот принес домой, Ледницки и его коллеги-ученые смогли обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг.

Эпидемиологи

Вирусы рода джейлонг раньше никогда не фиксировали на территории США. Их обнаруживали только в Южной Америке, Европе, Африке и Азии, где они преимущественно инфицируют грызунов, однако также могут передаваться летучим мышам и кошкам.

Проанализировав обнаруженный вирус, исследователи пришли к выводу, что он отличается от других известных вирусов этого вида.

Новый вирус получил название джейлонг 1 грызунов Гейнсвилла (GRJV1).

Мы не ожидали такого вируса, и это открытие отражает понимание того, что многие вирусы, о которых мы не знаем, циркулируют среди животных, живущих в непосредственной близости от людей. И действительно, когда мы присматриваемся, то выявляем гораздо больше, — подчеркнула ведущий автор статьи Эмили ДеРюйтер. Поделиться

Вирусы джейлонг относятся к более широкому семейству парамиксовирусов, которые способны передаваться между разными видами — это называется событием переливания, когда вирус переходит к новому хозяину — и вызывают респираторные инфекции у людей.

Способен ли обнаруженный вирус инфицировать людей

Команда заразила клетки разных видов вирусом GRJV1, чтобы проверить, имеет ли потенциал сделать то же самое.

Он одинаково хорошо растет в клетках грызунов, людей и приматов (обезьян), что делает его отличным кандидатом на событие переливания, — отмечает Джон Ледницки. Поделиться

Это не значит, что событие переливания обязательно произойдет. Но учёные считают, что это то, что нужно исследовать.