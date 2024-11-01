В США кот по имени Пеппер помог ученым обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг.
Главные тезисы
- Домашний кот Пеппер помог ученым из США обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг.
- Обнаруженный вирус, названный джейлонг 1 грызунов Гейнсвилла, отличается от других известных видов.
- Исследователи установили, что вирус GRJV1 способен расти в клетках грызунов, людей и приматов, что может представлять опасность для человека.
- Ученым предстоит дополнительное исследование, чтобы узнать, способен ли обнаруженный вирус инфицировать людей и как это может повлиять на здоровье населения.
- Открытие нового вируса джейлонга подчеркивает важность исследования вирусов, циркулирующих среди животных вблизи человека.
Что известно об открытии неизвестного ранее вируса с помощью домашнего кота
Пеппер однажды вернулся домой с мертвой мышью, которую бросил под ноги хозяину — профессору-исследователю из Университета Флориды Джону Ледницки.
Ледницки занимается исследованиями грызунов, которые переносят вирус мулов оспы, что вызывает характерные поражения на коже у оленей.
По результатам изучения мыши, которую кот принес домой, Ледницки и его коллеги-ученые смогли обнаружить неизвестный ранее вирус джейлонг.
Вирусы рода джейлонг раньше никогда не фиксировали на территории США. Их обнаруживали только в Южной Америке, Европе, Африке и Азии, где они преимущественно инфицируют грызунов, однако также могут передаваться летучим мышам и кошкам.
Проанализировав обнаруженный вирус, исследователи пришли к выводу, что он отличается от других известных вирусов этого вида.
Новый вирус получил название джейлонг 1 грызунов Гейнсвилла (GRJV1).
Вирусы джейлонг относятся к более широкому семейству парамиксовирусов, которые способны передаваться между разными видами — это называется событием переливания, когда вирус переходит к новому хозяину — и вызывают респираторные инфекции у людей.
Способен ли обнаруженный вирус инфицировать людей
Команда заразила клетки разных видов вирусом GRJV1, чтобы проверить, имеет ли потенциал сделать то же самое.
Это не значит, что событие переливания обязательно произойдет. Но учёные считают, что это то, что нужно исследовать.
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