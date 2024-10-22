Ученые зафиксировали появление новых опасных мутаций вируса Оропуш, который в последние несколько лет со все большей скоростью распространяется в разных регионах планеты.

Что известно об угрозе мутаций и распространении вируса Оропуш в мире

Оропуш преимущественно распространяется из-за укусов мошек и комаров. В частности, этот вирус очень активен в странах Латинской Америки.

У инфицированных начинается лихорадка, к которой добавляется головная боль, головокружение и страх перед ярким светом.

Кроме того, пациенты могут жаловаться на тошноту, боль в животе и сыпь.

Вирус Оропуш

Первая волна лихорадки обычно длится не больше нескольких дней. Однако за ней чаще всего приходит вторая волна несколько меньшей интенсивности.

Тяжелые случаи могут сопровождаться энцефалитом и менингитом. В этом году зафиксировано 2 летальных исхода среди инфицированных Оропушем женщин.

Также известно, что этот вирус способен передаваться от беременной женщины ребенку, что может вызвать появление врожденных пороков или вообще привести к смерти плода еще до рождения.

По результатам недавнего исследования Уильяма де Соузы из Университета Кентукки, вирус уже прошел ряд генетических мутаций и стал потенциально более опасным и вирулентным.

Этот вирус остается преимущественно неизученным учеными, которых беспокоят возможные способы его передачи.

Что известно о тревожном распространении вируса Оропуш

До недавнего времени распространение вируса фиксировали исключительно среди проживающих в лесной местности, однако в настоящее время случаи инфицирования стали выявлять и в городах.

В частности, новая волна распространения вируса уже затронула Бразилию. За последний год в стране было подтверждено 8 тыс случаев инфицирования.

Кроме того, первые случаи заражения уже зарегистрировали на Кубе, в США и Европе.

Ученые полагают, что распространение вируса связано с изменением климата и вторжением человека в среду обитания диких инфицированных животных.

Повышение температуры и увеличение количества осадков создали благоприятные условия для переносимых вирусом мошек. Тем временем вырубка лесов и урбанизация привели к более тесному контакту людей с дикими животными-хозяевами.