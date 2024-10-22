В мире стремительно мутирует и распространяется новый загадочный вирус. Что о нем известно
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В мире стремительно мутирует и распространяется новый загадочный вирус. Что о нем известно

Больница
Читати українською
Источник:  MIT Technology Review

Ученые зафиксировали появление новых опасных мутаций вируса Оропуш, который в последние несколько лет со все большей скоростью распространяется в разных регионах планеты.

Главные тезисы

  • Вирус Оропуш мутирует и быстро распространяется, представляя угрозу для населения планеты.
  • Симптомы болезни, вызванной вирусом Оропуш, могут быть опасными и даже угрожать жизни пациентов.
  • Ученые обнаруживают новые генетические мутации вируса, делая его все более опасным для человека.
  • Распространение вируса Оропуш теперь затрагивает не только лесные, но и городские регионы, вызывая тревогу ученых и организаций здравоохранения.
  • Ученые полагают, что распространение вируса связано с изменением климата и вторжением человека в среду обитания диких инфицированных животных.

Что известно об угрозе мутаций и распространении вируса Оропуш в мире

Оропуш преимущественно распространяется из-за укусов мошек и комаров. В частности, этот вирус очень активен в странах Латинской Америки.

У инфицированных начинается лихорадка, к которой добавляется головная боль, головокружение и страх перед ярким светом.

Кроме того, пациенты могут жаловаться на тошноту, боль в животе и сыпь.

В мире стремительно мутирует и распространяется загадочный вирус Оропуш
Вирус Оропуш

Первая волна лихорадки обычно длится не больше нескольких дней. Однако за ней чаще всего приходит вторая волна несколько меньшей интенсивности.

Тяжелые случаи могут сопровождаться энцефалитом и менингитом. В этом году зафиксировано 2 летальных исхода среди инфицированных Оропушем женщин.

Также известно, что этот вирус способен передаваться от беременной женщины ребенку, что может вызвать появление врожденных пороков или вообще привести к смерти плода еще до рождения.

По результатам недавнего исследования Уильяма де Соузы из Университета Кентукки, вирус уже прошел ряд генетических мутаций и стал потенциально более опасным и вирулентным.

Этот вирус остается преимущественно неизученным учеными, которых беспокоят возможные способы его передачи.

Что известно о тревожном распространении вируса Оропуш

До недавнего времени распространение вируса фиксировали исключительно среди проживающих в лесной местности, однако в настоящее время случаи инфицирования стали выявлять и в городах.

В частности, новая волна распространения вируса уже затронула Бразилию. За последний год в стране было подтверждено 8 тыс случаев инфицирования.

Кроме того, первые случаи заражения уже зарегистрировали на Кубе, в США и Европе.

Ученые полагают, что распространение вируса связано с изменением климата и вторжением человека в среду обитания диких инфицированных животных.

Повышение температуры и увеличение количества осадков создали благоприятные условия для переносимых вирусом мошек. Тем временем вырубка лесов и урбанизация привели к более тесному контакту людей с дикими животными-хозяевами.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые бьют тревогу из-за распространения новых опасных вирусов из Китая
Пушная ферма
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Африке фиксируют вспышку смертельно опасного вируса
В Руанде вспышка вируса Марбург
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи обнаружили 70 тыс уникальных вирусов с помощью ИИ
Вирус

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?