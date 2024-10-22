Науковці зафіксували появу нових небезпечних мутацій вірусу Оропуш, який протягом останніх кількох років зі все більшою швидкістю поширюється у різних регіонах планети.

Що відомо про загрозу мутацій та поширення вірусу Оропуш у світі

Оропуш переважно поширюється через укуси мошок і комарів. Зокрема, цей вірус дуже активний у країнах Латинської Америки.

В інфікованих починається лихоманка, до якої додається головний біль, запаморочення та страх перед яскравим світлом.

Окрім цього пацієнти можуть скаржитись на нудоту, біль у животі та висипи.

Вірус Оропуш

Перша хвиля лихоманки зазвичай триває не більше кількох днів. Однак за нею частіше за все приходить друга хвиля трохи меншої інтенсивності.

Важкі випадки можуть супроводжуватись енцефалітом і менінгітом. Цього річ зафіксовано 2 летальні випадки серед інфікованих Оропушем жінок.

Також відомо, що цей вірус здатен передаватись від вагітної жінки дитині, що може викликати появу вроджених вад, або взагалі призвести до смерті плоду ще до народження.

За результатами нещодавнього дослідження Вільяма де Соузи з Університету Кентуккі, вірус вже пройшов низку генетичних мутацій і став потенційно більш небезпечним і вірулентним.

Це вірус залишається переважно невивченим науковцями, яких турбують ймовірні способи його передачі.

Що відомо про тривожне поширення вірусу Оропуш

До недавнього часу поширення вірусу фіксували виключно серед тих, хто мешкав у лісовій місцевості, однак наразі випадки інфікування стали виявляти і у містах.

Зокрема, нова хвиля поширення вірусу вже зачепила Бразилію. Протягом останнього року у країні було підтверджено 8 тис випадків інфікування.

Крім цього, перші випадки зараження вже зареєстрували на Кубі, у США та Європі.

Вчені вважають, що поширення вірусу пов'язане зі зміною клімату і вторгненням людини в середовище проживання диких інфікованих тварин.

Підвищення температури та збільшення кількості опадів створили сприятливі умови для мошок, які переносять вірус. Тим часом вирубування лісів та урбанізація призвели до тіснішого контакту людей із дикими тваринами-господарями.