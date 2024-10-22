Науковці зафіксували появу нових небезпечних мутацій вірусу Оропуш, який протягом останніх кількох років зі все більшою швидкістю поширюється у різних регіонах планети.
Головні тези:
- Вірус Оропуш швидко мутує та поширюється у різних регіонах планети, що становить серйозну загрозу для населення.
- Хвороба, що викликається вірусом Оропуш, може мати небезпечні симптоми, такі як лихоманка, головний біль та нудота, що загрожує життю пацієнтів.
- Поширення вірусу пов'язане зі зміною клімату та вторгненням людини в середовище диких тварин, що сприяє контакту з інфікованими мошками.
- Найновіші дослідження показують, що вірус Оропуш набуває нових генетичних мутацій, що робить його ще більш небезпечним для людини.
- Науковці підтримують пошуки шляхів передачі вірусу та розробку стратегій для запобігання його поширенню серед населення.
Що відомо про загрозу мутацій та поширення вірусу Оропуш у світі
Оропуш переважно поширюється через укуси мошок і комарів. Зокрема, цей вірус дуже активний у країнах Латинської Америки.
В інфікованих починається лихоманка, до якої додається головний біль, запаморочення та страх перед яскравим світлом.
Окрім цього пацієнти можуть скаржитись на нудоту, біль у животі та висипи.
Перша хвиля лихоманки зазвичай триває не більше кількох днів. Однак за нею частіше за все приходить друга хвиля трохи меншої інтенсивності.
Важкі випадки можуть супроводжуватись енцефалітом і менінгітом. Цього річ зафіксовано 2 летальні випадки серед інфікованих Оропушем жінок.
Також відомо, що цей вірус здатен передаватись від вагітної жінки дитині, що може викликати появу вроджених вад, або взагалі призвести до смерті плоду ще до народження.
За результатами нещодавнього дослідження Вільяма де Соузи з Університету Кентуккі, вірус вже пройшов низку генетичних мутацій і став потенційно більш небезпечним і вірулентним.
Це вірус залишається переважно невивченим науковцями, яких турбують ймовірні способи його передачі.
Що відомо про тривожне поширення вірусу Оропуш
До недавнього часу поширення вірусу фіксували виключно серед тих, хто мешкав у лісовій місцевості, однак наразі випадки інфікування стали виявляти і у містах.
Зокрема, нова хвиля поширення вірусу вже зачепила Бразилію. Протягом останнього року у країні було підтверджено 8 тис випадків інфікування.
Крім цього, перші випадки зараження вже зареєстрували на Кубі, у США та Європі.
Вчені вважають, що поширення вірусу пов'язане зі зміною клімату і вторгненням людини в середовище проживання диких інфікованих тварин.
Підвищення температури та збільшення кількості опадів створили сприятливі умови для мошок, які переносять вірус. Тим часом вирубування лісів та урбанізація призвели до тіснішого контакту людей із дикими тваринами-господарями.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-