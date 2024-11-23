Аналітики назвали причини нової енергетичної кризи в ЄС

Аналітики видання Bloomberg зазначають, що стрімке вичерпання запасів газу країнами ЄС та проблеми із поставками з Росії створюють передумови нової газової кризи у Європі.
Головні тези:
- Стрімке вичерпання запасів газу та проблеми з поставками з Росії призводять до нової газової кризи у Європі.
- Збільшення попиту на газ через холоди та посуху призводить до швидкого зменшення запасів газу у ЄС.
- Можливе припинення поставок російського газу через Україну може поглибити енергетичну кризу в ЄС.
- Енергоємні країни, зокрема Німеччина, можуть відчути серйозні проблеми в автомобільному, хімічному та машинобудівному секторах через дефіцит газу.
- Аналітики рекомендують країнам ЄС забезпечити себе достатніми запасами газу на випадок припинення транзиту газу через Україну в майбутньому.
Що відомо про початок нової газової кризи у ЄС
У матеріалі видання підкреслюється, що через продовження розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України ціни на газ у Європі цьогоріч зросли на 45%.
Зазначається, що рівень цін на газ на європейському ринку наразі хоч і нижчий за рекордні показники 2022 року, однак доволі високий для посилення кризи домогосподарств і конкурентного тиску на виробників, які і без цього відчувають значні труднощі.
Цього річ запаси європейського газу швидко скорочуються через зростання попиту на тлі холодів, а через посуху підприємства змушені були спалювати більші обсяги газу для виробництва електроенергії.
Незважаючи на те, що ЄС значно скоротив поставки російського газу, втрата одного з останніх маршрутів поставок призводить до більш значного тиску на газовий ринок і провокує стрімке зростання світових цін.
Європа вже готується до можливого припинення поставок російського газу через Україну наприкінці року.
Окрім цього ціни на газ у ЄС влітку виявились дорожчими за ціни на газ на наступну зиму.
Це свідчить про збереження високої ціни на електроенергію протягом тривалого часу, і що нижчим буде рівень запасів у сховищах узимку, то складніше буде поповнювати резерви.
Що кажуть аналітики
У той же час виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попереджає про необхідність країн ЄС забезпечити себе достатніми запасами газу до кінця зими у разі, якщо Росія припинить транзіт через Україну 1 січня 2025 року.
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