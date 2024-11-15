"Газпром" неочікувано припиняє постачання газу через Україну австрійській компанії

"Газпром" припиняє постачання газу австрійській компанії

OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) отримала повідомлення від Gazprom Export, що Gazprom Export припинить — і таким чином знизить до 0% — постачання природного газу за австрійським контрактом постачання з OGMT, починаючи з 06:00 за центральноєвропейським часом 16 листопада 2024 року, що матиме наслідки для австрійської віртуальної торгової точки, — прокоментували у пресслужбі відповідні повідомлення медіа. Поширити

Було зазначено, що обсяг природного газу, який буде скорочено, становить до 7,400 МВт/год.

Напередодні австрійська нафтогазова компанія OMV повідомила, що виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву постачання газу по "німецькому контракту". Зазначалося, що сума позову буде негайно зарахована в рахунок погашення зобов'язань OMV перед "Газпром експортом" за контрактом на постачання газу в Австрію.

У 2018 році частково державна австрійська нафтогазова компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купувала в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія продовжувала купувати більшість свого газу в Росії, що обумовлено чинним контрактом та наявним в ньому принципом "купуй або плати".

Росія використовує енергетику як зброю

Зупинивши постачання природного газу в Австрію, Росія знову використала енергетику як зброю та вкотре довела, що не є партнером.

Про це заявила на своїй сторінці у соцмережі Х міністр з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер.

Сьогодні OMV повідомила, що постачання газу з Росії буде припинено завтра вранці. Росія знову використовує енергетику як зброю. Поширити

Водночас вона запевнила, що Австрія "готувалася до цієї ситуації протягом тривалого часу" й енергопостачання в країні буде забезпечено. За словами міністра, наразі в газосховищах країни зберігається газу більше, ніж Австрії споживає протягом року, а також і існують альтернативні маршрути постачання газу — не з РФ.

Die #OMV hat heute bekanntgegeben, dass die Gas-Lieferungen aus #Russland morgen früh eingestellt werden. Damit setzt Russland einmal mehr Energie als Waffe ein. Österreich hat sich lange auf diese Situation vorbereitet. Unsere Energieversorgung ist sicher. (1/5) — Leonore Gewessler (@lgewessler) November 15, 2024

Вітчизняні газові сховища заповнені. Наразі там зберігається більше, ніж річний обсяг споживання Австрії. Трубопроводи з Італії та Німеччини пропонують достатню потужність для імпорту не російського природного газу. Державний газовий резерв також повністю заповнений.

Вона висловила сподівання, що усі компанії, які працюють на газовому ринку Австрії, завершать кроки з переходу до нових джерел постачання.