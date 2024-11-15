"Газпром" неожиданно прекращает поставки газа через Украину австрийской компании
Категория
Экономика
Дата публикации

"Газпром" неожиданно прекращает поставки газа через Украину австрийской компании

"Газпром"
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Источник:  Reuters

В австрийской нефтегазовой компании OMV подтвердили, что российский Газпром с 16 ноября прекращает поставки природного газа компании.

Главные тезисы

  • Прекращение поставок газа от Газпрома создает угрозу энергетической безопасности Австрии и показывает использование энергетики Россией как оружия.
  • Австрия готова к ситуации и имеет альтернативные маршруты поставок газа, минуя Россию, поддерживая тем самым свою энергетическую независимость.
  • ОМВ выиграла арбитражный иск против Газпрома, что поможет компенсировать убытки, вызванные срывом поставок газа.
  • Австрия продолжает развивать альтернативные источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от России и обеспечить свою энергетическую независимость.

"Газпром" прекращает поставки газа австрийской компании

OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) получила сообщение от Gazprom Export, что Gazprom Export прекратит и таким образом снизит до 0% поставки природного газа по австрийскому контракту поставки с OGMT, начиная с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 года. , что будет иметь последствия для австрийской виртуальной торговой точки, прокомментировали в пресс-службе соответствующие сообщения медиа.

Было отмечено, что объем сокращенного природного газа составляет до 7,400 МВт/час.

Накануне австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре по срыву поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно засчитана в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.

В 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, поступавшего транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено действующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".

Россия использует энергетику как оружие

Остановив поставки природного газа в Австрию, Россия снова использовала энергетику как оружие и еще раз доказала, что не является партнером.

Об этом заявила на своей странице в соцсети Х министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

Сегодня OMV сообщила, что поставки газа из России будут прекращены завтра утром. Россия снова использует энергетику как оружие.

В то же время она заверила, что Австрия "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени" и энергоснабжение в стране будет обеспечено. По словам министра, в настоящее время в газохранилищах страны хранится газа больше, чем Австрии потребляет в течение года, а также и существуют альтернативные маршруты поставок газа — не из РФ.

Отечественные газовые хранилища заполнены. Сейчас там сохраняется больше годового объема потребления Австрии. Трубопроводы из Италии и Германии предлагают достаточную мощность для импорта не российского газа. Государственный газовый резерв полностью заполнен.

Она выразила надежду, что все компании, работающие на газовом рынке Австрии, завершат шаги по переходу в новые источники поставок.

Газпром сегодня еще раз доказывает, что Россия не является партнером. Однако с завтрашнего дня исчезнет и одна угроза. Если у нас больше не будет поставок из России, нас больше не смогут шантажировать. Наша независимость — это ценный актив. Мы будем продолжать ее защищать.

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