"Газпром" неожиданно прекращает поставки газа через Украину австрийской компании

"Газпром" прекращает поставки газа австрийской компании

OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) получила сообщение от Gazprom Export, что Gazprom Export прекратит и таким образом снизит до 0% поставки природного газа по австрийскому контракту поставки с OGMT, начиная с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 года. , что будет иметь последствия для австрийской виртуальной торговой точки, прокомментировали в пресс-службе соответствующие сообщения медиа. Поделиться

Было отмечено, что объем сокращенного природного газа составляет до 7,400 МВт/час.

Накануне австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре по срыву поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно засчитана в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.

В 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, поступавшего транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено действующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".

Россия использует энергетику как оружие

Остановив поставки природного газа в Австрию, Россия снова использовала энергетику как оружие и еще раз доказала, что не является партнером.

Об этом заявила на своей странице в соцсети Х министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

Сегодня OMV сообщила, что поставки газа из России будут прекращены завтра утром. Россия снова использует энергетику как оружие. Поделиться

В то же время она заверила, что Австрия "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени" и энергоснабжение в стране будет обеспечено. По словам министра, в настоящее время в газохранилищах страны хранится газа больше, чем Австрии потребляет в течение года, а также и существуют альтернативные маршруты поставок газа — не из РФ.

Die #OMV hat heute bekanntgegeben, dass die Gas-Lieferungen aus #Russland morgen früh eingestellt werden. Damit setzt Russland einmal mehr Energie als Waffe ein. Österreich hat sich lange auf diese Situation vorbereitet. Unsere Energieversorgung ist sicher. (1/5) — Leonore Gewessler (@lgewessler) November 15, 2024

Отечественные газовые хранилища заполнены. Сейчас там сохраняется больше годового объема потребления Австрии. Трубопроводы из Италии и Германии предлагают достаточную мощность для импорта не российского газа. Государственный газовый резерв полностью заполнен.

Она выразила надежду, что все компании, работающие на газовом рынке Австрии, завершат шаги по переходу в новые источники поставок.