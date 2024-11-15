"Газпром" неожиданно прекращает поставки газа через Украину австрийской компании

В австрийской нефтегазовой компании OMV подтвердили, что российский Газпром с 16 ноября прекращает поставки природного газа компании.
Главные тезисы
- Прекращение поставок газа от Газпрома создает угрозу энергетической безопасности Австрии и показывает использование энергетики Россией как оружия.
- Австрия готова к ситуации и имеет альтернативные маршруты поставок газа, минуя Россию, поддерживая тем самым свою энергетическую независимость.
- ОМВ выиграла арбитражный иск против Газпрома, что поможет компенсировать убытки, вызванные срывом поставок газа.
- Австрия продолжает развивать альтернативные источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от России и обеспечить свою энергетическую независимость.
"Газпром" прекращает поставки газа австрийской компании
Было отмечено, что объем сокращенного природного газа составляет до 7,400 МВт/час.
Накануне австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре по срыву поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно засчитана в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.
В 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.
На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, поступавшего транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено действующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".
Россия использует энергетику как оружие
Остановив поставки природного газа в Австрию, Россия снова использовала энергетику как оружие и еще раз доказала, что не является партнером.
Об этом заявила на своей странице в соцсети Х министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.
В то же время она заверила, что Австрия "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени" и энергоснабжение в стране будет обеспечено. По словам министра, в настоящее время в газохранилищах страны хранится газа больше, чем Австрии потребляет в течение года, а также и существуют альтернативные маршруты поставок газа — не из РФ.
Die #OMV hat heute bekanntgegeben, dass die Gas-Lieferungen aus #Russland morgen früh eingestellt werden. Damit setzt Russland einmal mehr Energie als Waffe ein. Österreich hat sich lange auf diese Situation vorbereitet. Unsere Energieversorgung ist sicher. (1/5)— Leonore Gewessler (@lgewessler) November 15, 2024
Отечественные газовые хранилища заполнены. Сейчас там сохраняется больше годового объема потребления Австрии. Трубопроводы из Италии и Германии предлагают достаточную мощность для импорта не российского газа. Государственный газовый резерв полностью заполнен.
Она выразила надежду, что все компании, работающие на газовом рынке Австрии, завершат шаги по переходу в новые источники поставок.
Газпром сегодня еще раз доказывает, что Россия не является партнером. Однако с завтрашнего дня исчезнет и одна угроза. Если у нас больше не будет поставок из России, нас больше не смогут шантажировать. Наша независимость — это ценный актив. Мы будем продолжать ее защищать.
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