Убытки российского "Газпрома" рекордно выросли на фоне войны РФ против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Убытки российского "Газпрома" рекордно выросли на фоне войны РФ против Украины

Газпром
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Источник:  online.ua

Война, которую Россия развязала против Украины, стремительно расшатывает экономику страны-агрессорки. Так, стало известно, что ущерб российского газового монополиста "Газпрома" почти удвоился за первое полугодие 2024 года.

Главные тезисы

  • Экспорт российского природного газа в Европу значительно сократился еще в 2023 году.
  • Крупнейший российский производитель сжиженного газа Novatek также снизил переработку на фоне санкций.
  • Прогнозы касательно экономической стабильности России и ее энергетической политике в условиях войны против Украины только ухудшаются.

"Газпром" уже ощущает на себе последствия войны и санкций

Чистый убыток главной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБО) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд руб после 255 млрд руб убытков за январь-июнь 2023 года, — пишет издание enkorr .

Что важно понимать, это также подтверждает отчетность компании.

Эксперты обращают внимание на то, что российский монополист рассчитывает дивиденды по консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО).

Как уже упоминалось ранее, туда кроме газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы.

Кроме того, сообщается, что дивидендная политика предусматривает корректировку дивидендной базы на неденежные статьи.

Рост убытков российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, в то время как операционные расходы компании остаются высокими, — отмечает издание.

Следует также отметить, что экспорт природного газа в Европу российским монополистом сократился на 55,6% в 2023 году.

Новатек рекордно снизила переработку сжиженного газа

29 июля стало известно, что крупнейший российский производитель сжиженного природного газа ПАО "Новатек" в прошлом месяце сократил переработку на своем заводе "Арктик СПГ-2" до самого низкого уровня с февраля после того, как санкции США ограничили возможности экспорта.

В июне было переработано более 8 млн. куб газа.

Что важно понимать, это почти половина объема переработки в мае.

Экспорт из первой очереди "Арктик СПГ-2" изначально был запланирован на первый квартал 2024 года, однако санкции разрушили планы РФ.

На прошлой неделе ОАО «Новатек» отправило вторую производственную линию на арктический полуостров Гидан, сообщали российские СМИ. Эта линия, которая должна обладать той же мощностью, что и первая, прибудет на место в середине августа, хотя будущее объекта остается под вопросом, — пишет Bloomberg.

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