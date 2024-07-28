Западные аналитики отмечают, что план по замене транзита российского газа азербайджанским через Украину в Европу может быть лишь схемой прикрытия дальнейших поставок голубого топлива из страны-агрессоры.

Как Россия стремится уберечь транзит своего газа через Украину в ЕС

По информации журналистов издания, руководство Украины рассматривает план замены тразита российского газа на голубое топливо из Азербайджана.

При этом газ будет поставляться из Азербайджана в Россию, а затем уже по территории Украины в страны ЕС и лишь малая доля этого газа будет азербайджанской.

По словам президента Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаила Гончара, соглашение может стать схемой прикрытия экспорта российского газа по территории Украины в страны ЕС.

ГТС Украины

Исполнительный директор "Нафтогаза" Алексей Чернышев подчеркивает, что вариант транзита газа из Азербайджана является ключевым, рассматриваемым Украиной в контексте отказа от транзита голубого топлива из России.

В настоящее время через Украину транзитом проходит около 5% общего объема поставок российского газа в ЕС.

Азербайджан может поставлять только 2 млрд кубометров из необходимых 14 млрд кубометров.

Что говорят аналитики

Михаил Гончар подчеркивает, что руководство Украины готово согласиться с тем, что под видом азербайджанского будет продолжен транзит российского газа в ЕС.

В Украине надеются, что такой шаг сможет оградить инфраструктуру газотранспортной системы от атак преступной армии РФ.

Однако аналитик подчеркивает, что это очень призрачные надежды, поскольку оккупационная армия РФ бьет по газокомпрессорным станциям в Украине.

По словам эксперта по энергетике из инвестиционной компании Dragon Capital Денниса Саквы, Россия может согласиться на такое соглашение не только для сохранения тразита собственного газа через Украину.

Чернышев подчеркнул, что альтернативой остается закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и России - которая бы привязала Украину к "Газпрому".

Предложение Азербайджана более солидное, потому что у них есть добыча газа, которую они могут направить в Европу. В то время как трейдеры ЕС будут выступать в роли канала для российского газа, – объясняет Чернышев. Поделиться

Бывший руководитель украинской ГТС Сергей Макогон добавляет, что Украина зарабатывала около 1 млрд долларов в год за транзит российского газа.

Однако большая часть средств тратилась на обслуживание самой ГТС.

Однако транзит пополнил военную казну Москвы примерно на 5 млрд. долларов в год, что противоречит призывам Украины ввести санкции против российского топлива.

Макогон подчеркивает, что стремление скрыто продолжать импорт российского газа может быть обусловлено давлением со стороны пророссийских политиков в соседних странах ЕС, которые Москва пытается сохранить и поддержать, а также интересами трейдеров.