Західні аналітики зазначають, що план із заміни транзиту російського газу на азербайджанський через Україну до Європи може бути лише схемою прикриття подальших поставок блакитного палива з країни-агресорки.

Як Росія прагне вберегти транзит свого газу через Україну до ЄС

За інформацією журналістів видання, керівництво України розглядає план заміни тразиту російського газу на блакитне паливо з Азербайджану.

При цьому газ буде поставлятись з Азербайджану до Росії, а потім вже територією України до країн ЄС і лише мала частка цього газу буде азербайджанською.

За словами президента Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайла Гончара, угода може стати схемою прикриття експорту російського газу територією України до країн ЄС.

ГТС України

Виконавчий директор "Нафтогазу" Олексій Чернишов підкреслює, що варіант транзиту газу з Азербайджану є ключовим, який розглядає Україна в контексті відмови від транзиту блакитного палива з Росії.

Наразі через Україну транзитом проходить близько 5% від загального обсягу поставок російського газу до ЄС.

Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд кубометрів.

Що кажуть аналітики

Михайло Гончар підкреслює, що керівництво України готове погодитись на те, що під виглядом азербайджанського буде продовжено транзит російського газу до ЄС.

В Україні сподіваються, що такий крок зможе захистити інфраструктуру газотранспортної системи від атак злочинної армії РФ.

Однак аналітик підкреслює, що це дуже примарні надії, оскільки окупаційна армія РФ б’є по газокомпресорних станціях в Україні.

За словами експерта з енергетики з інвестиційної компанії Dragon Capital Денніса Сакви, Росія може погодитись на таку угоду не лише для збереження тразиту власного газу через Україну.

Чернишов підкреслив, що альтернативою залишається закупівля газу трейдерами ЄС на кордоні України і Росії - яка б прив'язала би Україну до "Газпрому".

Пропозиція Азербайджану більш солідна, тому що у них є видобуток газу, який вони можуть спрямувати в Європу. У той час як трейдери ЄС виступатимуть у ролі каналу для російського газу, - пояснює Чернишов. Поширити

Колишній керівник української ГТС Сергія Макогон додає, що Україна заробляла близько 1 млрд доларів на рік за транзит російського газу.

Однак більша частина коштів витрачалась на обслуговування самої ГТС.

Однак транзит поповнив військову скарбницю Москви приблизно на 5 млрд доларів на рік, що суперечить закликам України ввести санкції проти російського палива.

Макогон підкреслює, що прагнення приховано продовжувати імпорт російського газу може бути зумовлене тиском з боку проросійських політиків у сусідніх країнах ЄС, яких Москва намагається зберегти і підтримати, а також інтересами трейдерів.