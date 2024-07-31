Збитки російського "Газпрому" рекордно зросли на тлі війни РФ проти України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Збитки російського "Газпрому" рекордно зросли на тлі війни РФ проти України

Газпром
Джерело:  online.ua

Війна, яку Росія розв'язала проти України, стрімко розхитує економіку країни-агресорки. Так, стало відомо, що збитки російського газового монополіста “Газпрому” майже подвоїлися за перше півріччя 2024 року. 

Головні тези:

  • Експорт російського природного газу до Європи значно скоротився ще у 2023 році.
  • Найбільший російський виробник скрапленого газу Novatek також зменшив переробку на тлі санкцій.
  • Прогнози щодо економічної стабільності Росії та її енергетичної політики в умовах війни проти України лише погіршуються.

“Газпром” уже відчуває на собі наслідки війни та санкцій

Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб після 255 млрд руб збитків за січень-червень 2023 року, — пише видання enkorr.

Що важливо розуміти, це також підтверджує звітність компанії.

Експерти звертають увагу на те, що російський монополіст розраховує дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ).

Як уже згадувалося раніше, туди, окрім газового бізнесу, також входить нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони.

Окрім того, зазначається, що дивідендна політика передбачає коригування дивідендної бази на негрошові статті.

Зростання збитків російської газової монополії здебільшого зумовлено скороченням постачань газу в Європу, тоді як операційні витрати компанії залишаються високими, — наголошує видання.

Варто також зазначити, що експорт природного газу у Європу російським монополістом скоротився на 55,6% у 2023 році.

Новатек рекордно зменшила переробку скрапленого газу

29 липня стало відомо, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу ПАТ «Новатек» минулого місяця скоротив переробку на своєму заводі «Арктик СПГ-2» до найнижчого рівня з лютого після того, як санкції США обмежили можливості експорту.

У червні було перероблено понад 8 млн куб газу.

Що важливо розуміти, це майже половина від обсягу переробки в травні.

Експорт з першої черги «Арктик СПГ-2» спочатку був запланований на перший квартал 2024 року, однак санкції зруйнували плани РФ.

Минулого тижня ПАТ «Новатек» відправило другу виробничу лінію на арктичний півострів Гидан, повідомляли російські ЗМІ. Ця лінія, яка повинна мати ту саму потужність, що й перша, прибуде на місце у середині серпня, хоча майбутнє обʼєкта залишається під питанням, пише Bloomberg.

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