Аналитики издания Bloomberg отмечают, что стремительное исчерпание запасов газа по странам ЕС и проблемы с поставками из России создают предпосылки нового газового кризиса в Европе.
Главные тезисы
- Исчерпание запасов газа и проблемы с поставками из России создают предпосылки нового газового кризиса в Европе.
- Увеличение спроса на газ из-за холодов и засухи приводит к быстрому уменьшению запасов газа в странах ЕС.
- Страны ЕС должны обеспечить себя достаточным запасом газа на случай прекращения транзита газа через Украину в будущем, считают аналитики.
- Прекращение поставок российского газа через Украину может усугубить энергетический кризис в ЕС, в частности в Германии и других энергоемких странах.
- Европа готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину в конце года, что приведет к росту цен и ухудшению ситуации на энергетическом рынке.
Что известно о начале нового газового кризиса в ЕС
В материале издания подчеркивается, что из-за продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины цены на газ в Европе в этом году выросли на 45%.
Отмечается, что уровень цен на газ на европейском рынке пока хоть и ниже рекордных показателей 2022 года, однако достаточно высок для усиления кризиса домохозяйств и конкурентного давления на производителей, которые и без этого испытывают значительные трудности.
В этом случае запасы европейского газа быстро сокращаются из-за роста спроса на фоне холодов, а из-за засухи предприятия вынуждены были сжигать большие объемы газа для производства электроэнергии.
Несмотря на то, что ЕС значительно сократил поставки российского газа, потеря одного из последних маршрутов поставок приводит к более значительному давлению на газовый рынок и провоцирует стремительный рост мировых цен.
Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину в конце года.
Кроме этого, цены на газ в ЕС летом оказались дороже, чем цены на газ на следующую зиму.
Это свидетельствует о сохранении высокой цены на электроэнергию в течение длительного времени, и чем ниже уровень запасов в хранилищах зимой, тем сложнее будет пополнять резервы.
Что говорят аналитики
В то же время исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупреждает о необходимости стран ЕС обеспечить себя достаточным запасом газа до конца зимы в случае, если Россия прекратит транзит через Украину 1 января 2025 года.
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