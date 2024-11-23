Аналитики издания Bloomberg отмечают, что стремительное исчерпание запасов газа по странам ЕС и проблемы с поставками из России создают предпосылки нового газового кризиса в Европе.

Что известно о начале нового газового кризиса в ЕС

В материале издания подчеркивается, что из-за продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины цены на газ в Европе в этом году выросли на 45%.

Отмечается, что уровень цен на газ на европейском рынке пока хоть и ниже рекордных показателей 2022 года, однако достаточно высок для усиления кризиса домохозяйств и конкурентного давления на производителей, которые и без этого испытывают значительные трудности.

Магистральный газопровод

В этом случае запасы европейского газа быстро сокращаются из-за роста спроса на фоне холодов, а из-за засухи предприятия вынуждены были сжигать большие объемы газа для производства электроэнергии.

У нас все еще есть проблемы с поставками газа. Если мы действительно хотим быть независимыми от российского газа, нам нужно больше импортных мощностей, и мы, вероятно, снова увидим это этой зимой, потому что газовые хранилища опустошаются достаточно быстро, поскольку начало зимы будет холодным, — отмечает главный исполнительный директор RWE AG Маркус Креббер. . Поделиться

Несмотря на то, что ЕС значительно сократил поставки российского газа, потеря одного из последних маршрутов поставок приводит к более значительному давлению на газовый рынок и провоцирует стремительный рост мировых цен.

Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину в конце года.

Кроме этого, цены на газ в ЕС летом оказались дороже, чем цены на газ на следующую зиму.

Это свидетельствует о сохранении высокой цены на электроэнергию в течение длительного времени, и чем ниже уровень запасов в хранилищах зимой, тем сложнее будет пополнять резервы.

Что говорят аналитики

Это напоминает сценарий 2022 года, когда ЕС покупал газ по любой цене. В следующем году это тоже может повториться, — предупреждает главный аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен. Поделиться

В то же время исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупреждает о необходимости стран ЕС обеспечить себя достаточным запасом газа до конца зимы в случае, если Россия прекратит транзит через Украину 1 января 2025 года.