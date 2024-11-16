США рассматривают возможность применения санкций против российского "Газпромбанка"

Последний из крупных государственных банков в России — «Газпром», сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах — станет объектом новых санкций США.

"Газпромбанк" попадет под санкции США

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения «Газпромбанка» (ГПБ) в «черные списки» — это третий по размеру активов банк в России, являющийся «хабом» для газовых расчетов с Европой.

Как сообщают источники медиаресурса, "Газпрому" будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение по санкциям будет принято до конца ноября — США сообщили об этом партнерам по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники. Поделиться

"Газпромбанк", на треть непосредственно принадлежащий "Газпрому", а еще на 40% — его пенсионному фонду, до сих пор не попадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено только привлекать капитал на долговом рынке, хотя под санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания. В Евросоюзе ГПБ также избежал «черных списков», а санкции против банка ввела только Великобритания.

В результате банк смог стать одним из главных "хранителей" гигантских запасов валюты, которые Кремль собрал за границей после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены.

По состоянию на середину 2024 г., по оценкам научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, эти «теневые резервы» достигли 180 млрд дол. По его мнению, эти деньги могут быть использованы для оплаты критического импорта или поддержки курса рубля, если ситуация в российской экономике радикально ухудшится.

С начала 2023 года у ГПБ возникли проблемы с операциями в долларах после того, как американские JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) закрыли ему корреспондентские счета. На сайте банка отмечается, что сейчас ему доступны переводы в евро, китайских юанях и казахстанских тенге.

Через несколько лет после прихода к власти Владимира Путина банк попал под влияние ближайших друзей кремлевского лидера — Юрия Ковальчука и Николая Шамалова. В банке и контролируемых его структурах работали члены семьи Ковальчука и Шамалова и другие представители путинской элиты.

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С заявлением по этому поводу выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, команда американского Минфина уже приняла соответствующее решение и официально объявит о нем на следующей неделе. Поделиться

Джанет Йеллен также обратила внимание на то, что новые ограничения будут нацелены на "тех, кто способствует военной машине Кремля, в том числе посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для ее армии".

По состоянию на вечер 22 октября американское министерше других подробностей будущих мер против России не раскрыло.