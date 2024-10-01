За словами керівника відділу аналітики агробізнесу ANZ Group Holdings Ltd Майкла Вайтхеда, через посухи, зливи та масштабні пожежі на територіях від Азії до Америки посилюються занепокоєння щодо втрат врожаїв, що провокує зростання світових цін на продукти харчування.

Ціни на продукти харчування у світі стрімко зростають через погодні умови

Останнім часом ми спостерігаємо поєднання найгірших погодних умов, які підштовхнули ціни догори, оскільки невизначеність із пропозицією означає, що покупці готові платити більше, — зазначає керівник Майкл Вайтхед. Поширити

Він вказав, що порівняно із початком цього року ситуація дещо погіршилась. Адже на початку року ціни на продовольство стримувалися здоровою пропозицією та зниженням попиту на ключових ринках, включаючи Китай.

Супермаркет

За словами помічника директора з економіки сталого розвитку та сільського господарства Commonwealth Bank of Australia Денніса Вознесенскі, подальше зростання цін призведе до зростання ціни на продукти харчування вже у супермаркетах.

Зазначається, що Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго почали зростати у вересні через побоювання щодо поганої погоди у ключових країнах -експортерах, що може призвести до скорочення світових запасів, які і так вже скоротились до дев'ятирічного мінімуму.

Як погодні умови призвели до стрімкого подорожчання ключових продуктів харчування

Поля в Австралії перебувають під загрозою посухи та заморозків, а відсутність дощів у у Чорноморському регіоні обмежує кількість засіяних площ для врожаю у 2025 році.

Сильна посуха у Бразилії призвела до найбільшого зростання ф'ючерсів на соєві боби за останні 2 роки,

На полях цукрової тростини в країні спалахнули пожежі, внаслідок чого ф'ючерси на підсолоджувач цього місяця зросли приблизно на 16%.

Ціни на арабіку досягли найбільших з 2011 року, оскільки через погану погоду був зірваний процес цвітіння кавових дерев.

Через негоду постраждав також більш дешевий сорт кави — робуста, внаслідок чого ціни на нього піднялися до рівня арабіки.

Тривалу посуху у у В'єтнамі змінили потужні зливи напередодні збору врожаю.

А в інших регіонах Південно-Східної Азії поставки пальмової олії скорочуються в міру старіння дерев, що призвело до зростання ф'ючерсів до п'ятимісячного максимуму.

За прогнозами аналітиків JPMorgan Chase & Co, посуха у переважній більшості північних і центральних районів Бразилії, ймовірно, і далі становитиме загрозу для врожаю.

Майкл Вайтхед також зазначив, трейдери стежать за напруженістю на Близькому Сході та в Чорному морі, а також за тим, як результати майбутніх виборів у США вплинуть на відносини з Китаєм.