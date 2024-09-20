Ціни на каву незабаром можуть різко зрости
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ціни на каву незабаром можуть різко зрости

Кава
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Джерело:  The Independent

Бразилія зазнає збитків внаслідок рекордної посухи у країні, яка є найбільшим у світі виробником кави. Це провокує різке зростання цін на каву по всьому світу. 

Головні тези:

  • Посуха в Бразилії та В'єтнамі призводить до стрімкого зростання цін на каву по всьому світу.
  • Втрати врожаю кави, викликані несприятливими погодними умовами, призводять до дефіциту пропозицій.
  • Ціни на каву вже стрімко зросли протягом останнього року, але можуть ще більше зрости у майбутньому через ускладнену ситуацію на ринку.
  • Попит на каву також зростає з боку країн Азії, що впливає на загальну динаміку цін.
  • Потреба у постійних опадах, які відновлять врожай, є необхідною умовою для поліпшення ситуації на ринку кави.

Що відомо про ймовірне стрімке зростання цін на каву

Зазначається, що настільки сильної посухи в Бразилії не фіксували протягом останніх 70 років.

За інформацією у доповіді Центру перспективних досліджень з прикладної економіки при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу, у вересні завершується сезон збору врожаю кавових зерен, який практично не зазнав змін порівняно із минулим роком.

Однак через посуху фермери не можуть почати роботу з підготовки до сезону 2025-26.

Посуха у Бразилії та В'єтнамі провокує стрімке зростання цін на каву у всьому світі
Кава

Другим за величиною виробником кави у світі є В'єтнам, який також переживає сильну посуху і високі температури, що впливає на врожай.

Через дефіцит пропозицій від виробників з обох країн ціни на каву у світі почали зростати.

Зазначається, що учасники ринку уважно стежять за тим, як кава у Бразилії переносить несприятлі погодні умови, через яких під загрозою може опинитись період цвітіння, а через це кавових зерен може взагалі не бути.

Це може призвести до зменшення врожаю кави. Оскільки ринок має тенденцію передбачати такі рухи, ми вже бачили, що ціни на каву арабіку в Нью-Йорку та робусту в Європі торгуються на більш високих рівнях, — зазначає координатор магістерської програми з агробізнесу у Фонді Гетуліо Варгаса, університеті в Сан-Паулу Феліпе Серігаті.

Наскільки зросли ціни на каву протягом останнього року

Підкреслюється, що пік зростання цін на каву ще попереду. Зокрема, ще не перевершено рекорд зростання цін, встановлений наприкінці 1970-х років, після того, як сильний мороз знищив 70% кавових плантацій у Бразилії.

Однак протягом останніх років ціни на каву стрімко зростали.

У серпні зведена індикативна ціна Міжнародної організації кави (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), яка об'єднує ціни на кілька видів зелених кавових зерен, становила в середньому 2,38 дол за фунт (близько 98 грн).

Це майже на 55% перевищує ціни за аналогічний період минулого року.

Частково на зростання ціни також впливає підвищення попиту з боку країн Азії. Окрім цього на зростання ціни впливають погодні умови.

Засуха, мороз і пожежі пошкодили п'яту частину посівних площ виробників кави арабіка в Бразилії. Не схоже, що ситуація покращиться в найближчій перспективі. Їм потрібні постійні опади, щоб відновитися, — зазначає старший економіст з питань харчових продуктів і напоїв у банку CoBank що базується в Колорадо Біллі Робертс.

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