Бразилія зазнає збитків внаслідок рекордної посухи у країні, яка є найбільшим у світі виробником кави. Це провокує різке зростання цін на каву по всьому світу.
Головні тези:
- Посуха в Бразилії та В'єтнамі призводить до стрімкого зростання цін на каву по всьому світу.
- Втрати врожаю кави, викликані несприятливими погодними умовами, призводять до дефіциту пропозицій.
- Ціни на каву вже стрімко зросли протягом останнього року, але можуть ще більше зрости у майбутньому через ускладнену ситуацію на ринку.
- Попит на каву також зростає з боку країн Азії, що впливає на загальну динаміку цін.
- Потреба у постійних опадах, які відновлять врожай, є необхідною умовою для поліпшення ситуації на ринку кави.
Що відомо про ймовірне стрімке зростання цін на каву
Зазначається, що настільки сильної посухи в Бразилії не фіксували протягом останніх 70 років.
За інформацією у доповіді Центру перспективних досліджень з прикладної економіки при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу, у вересні завершується сезон збору врожаю кавових зерен, який практично не зазнав змін порівняно із минулим роком.
Однак через посуху фермери не можуть почати роботу з підготовки до сезону 2025-26.
Другим за величиною виробником кави у світі є В'єтнам, який також переживає сильну посуху і високі температури, що впливає на врожай.
Через дефіцит пропозицій від виробників з обох країн ціни на каву у світі почали зростати.
Зазначається, що учасники ринку уважно стежять за тим, як кава у Бразилії переносить несприятлі погодні умови, через яких під загрозою може опинитись період цвітіння, а через це кавових зерен може взагалі не бути.
Наскільки зросли ціни на каву протягом останнього року
Підкреслюється, що пік зростання цін на каву ще попереду. Зокрема, ще не перевершено рекорд зростання цін, встановлений наприкінці 1970-х років, після того, як сильний мороз знищив 70% кавових плантацій у Бразилії.
Однак протягом останніх років ціни на каву стрімко зростали.
У серпні зведена індикативна ціна Міжнародної організації кави (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), яка об'єднує ціни на кілька видів зелених кавових зерен, становила в середньому 2,38 дол за фунт (близько 98 грн).
Це майже на 55% перевищує ціни за аналогічний період минулого року.
Частково на зростання ціни також впливає підвищення попиту з боку країн Азії. Окрім цього на зростання ціни впливають погодні умови.
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