Бразилія зазнає збитків внаслідок рекордної посухи у країні, яка є найбільшим у світі виробником кави. Це провокує різке зростання цін на каву по всьому світу.

Що відомо про ймовірне стрімке зростання цін на каву

Зазначається, що настільки сильної посухи в Бразилії не фіксували протягом останніх 70 років.

За інформацією у доповіді Центру перспективних досліджень з прикладної економіки при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу, у вересні завершується сезон збору врожаю кавових зерен, який практично не зазнав змін порівняно із минулим роком.

Однак через посуху фермери не можуть почати роботу з підготовки до сезону 2025-26.

Кава

Другим за величиною виробником кави у світі є В'єтнам, який також переживає сильну посуху і високі температури, що впливає на врожай.

Через дефіцит пропозицій від виробників з обох країн ціни на каву у світі почали зростати.

Зазначається, що учасники ринку уважно стежять за тим, як кава у Бразилії переносить несприятлі погодні умови, через яких під загрозою може опинитись період цвітіння, а через це кавових зерен може взагалі не бути.

Це може призвести до зменшення врожаю кави. Оскільки ринок має тенденцію передбачати такі рухи, ми вже бачили, що ціни на каву арабіку в Нью-Йорку та робусту в Європі торгуються на більш високих рівнях, — зазначає координатор магістерської програми з агробізнесу у Фонді Гетуліо Варгаса, університеті в Сан-Паулу Феліпе Серігаті. Поширити

Наскільки зросли ціни на каву протягом останнього року

Підкреслюється, що пік зростання цін на каву ще попереду. Зокрема, ще не перевершено рекорд зростання цін, встановлений наприкінці 1970-х років, після того, як сильний мороз знищив 70% кавових плантацій у Бразилії.

Однак протягом останніх років ціни на каву стрімко зростали.

У серпні зведена індикативна ціна Міжнародної організації кави (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), яка об'єднує ціни на кілька видів зелених кавових зерен, становила в середньому 2,38 дол за фунт (близько 98 грн). Це майже на 55% перевищує ціни за аналогічний період минулого року.

Частково на зростання ціни також впливає підвищення попиту з боку країн Азії. Окрім цього на зростання ціни впливають погодні умови.