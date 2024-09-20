Бразилия терпит убытки в результате рекордной засухи в стране, которая является крупнейшим в мире производителем кофе. Это провоцирует резкий рост цен на кофе по всему миру.
Главные тезисы
- Засуха в Бразилии и Вьетнаме вызвала дефицит предложений кофе, что увеличило цены на этот популярный напиток по всему миру.
- Потребность в постоянных осадках для восстановления урожая станет ключевым фактором в улучшении ситуации на мировом рынке кофе.
- Цены на кофе уже заметно выросли и могут продолжить увеличиваться из-за неблагоприятной погоды и дефицита предложений.
- Важно отметить, что рост цен на кофе за последний год привел к тому, что мы еще не достигли пика, установленного в конце 1970-х годов после катастрофического мороза в Бразилии.
- Эксперты предупреждают, что ситуация с ценами на кофе может ухудшиться из-за влияния погодных условий и убытков на производстве кофе в крупнейших странах-поставщиках.
Что известно о вероятном стремительном росте цен на кофе
Отмечается, что столь сильную засуху в Бразилии не фиксировали в течение последних 70 лет.
По информации в докладе Центра перспективных исследований по прикладной экономике при Школе агробизнеса Университета Сан-Паулу, в сентябре завершается сезон сбора урожая кофейных зерен, который практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом.
Однако из-за засухи фермеры не могут начать работу по подготовке к сезону 2025-26.
Вторым по величине производителем кофе в мире является Вьетнам, также переживающий сильную засуху и высокие температуры, влияющие на урожай.
Из-за дефицита предложений от производителей из обеих стран цены на кофе в мире начали расти.
Отмечается, что участники рынка внимательно следят за тем, как кофе в Бразилии переносит неблагоприятные погодные условия, из-за которых под угрозой может оказаться период цветения, поэтому кофейных зерен может вообще не быть.
Насколько выросли цены на кофе за последний год
Подчеркивается, что пик роста цен на кофе еще впереди. В частности, еще не превзойден рекорд роста цен, установленный в конце 1970-х годов после того, как сильный мороз уничтожил 70% кофейных плантаций в Бразилии.
Однако в последние годы цены на кофе стремительно росли.
В августе сведена индикативная цена Международной организации кофе (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), объединяющая цены на несколько видов зеленых кофейных зерен, составляла в среднем 2,38 долл. за фунт (около 98 грн).
Это почти на 55% превышает цены за аналогичный период в прошлом году.
Частично рост цен также влияет на повышение спроса со стороны стран Азии. Кроме того, на рост цены влияют погодные условия.
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