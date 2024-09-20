Цены на кофе в скором времени могут резко возрасти
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на кофе в скором времени могут резко возрасти

Кофе
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Источник:  The Independent

Бразилия терпит убытки в результате рекордной засухи в стране, которая является крупнейшим в мире производителем кофе. Это провоцирует резкий рост цен на кофе по всему миру.

Главные тезисы

  • Засуха в Бразилии и Вьетнаме вызвала дефицит предложений кофе, что увеличило цены на этот популярный напиток по всему миру.
  • Потребность в постоянных осадках для восстановления урожая станет ключевым фактором в улучшении ситуации на мировом рынке кофе.
  • Цены на кофе уже заметно выросли и могут продолжить увеличиваться из-за неблагоприятной погоды и дефицита предложений.
  • Важно отметить, что рост цен на кофе за последний год привел к тому, что мы еще не достигли пика, установленного в конце 1970-х годов после катастрофического мороза в Бразилии.
  • Эксперты предупреждают, что ситуация с ценами на кофе может ухудшиться из-за влияния погодных условий и убытков на производстве кофе в крупнейших странах-поставщиках.

Что известно о вероятном стремительном росте цен на кофе

Отмечается, что столь сильную засуху в Бразилии не фиксировали в течение последних 70 лет.

По информации в докладе Центра перспективных исследований по прикладной экономике при Школе агробизнеса Университета Сан-Паулу, в сентябре завершается сезон сбора урожая кофейных зерен, который практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом.

Однако из-за засухи фермеры не могут начать работу по подготовке к сезону 2025-26.

Засуха в Бразилии и Вьетнаме провоцирует стремительный рост цен на кофе по всему миру
Кофе

Вторым по величине производителем кофе в мире является Вьетнам, также переживающий сильную засуху и высокие температуры, влияющие на урожай.

Из-за дефицита предложений от производителей из обеих стран цены на кофе в мире начали расти.

Отмечается, что участники рынка внимательно следят за тем, как кофе в Бразилии переносит неблагоприятные погодные условия, из-за которых под угрозой может оказаться период цветения, поэтому кофейных зерен может вообще не быть.

Это может привести к уменьшению урожая кофе. Поскольку рынок имеет тенденцию предвидеть такие движения, мы уже видели, что цены на кофе арабику в Нью-Йорке и робусту в Европе торгуются на более высоких уровнях, отмечает координатор магистерской программы по агробизнесу в Фонде Гетулио Варгаса, университете в Сан-Паулу Фелипе Серигати .

Насколько выросли цены на кофе за последний год

Подчеркивается, что пик роста цен на кофе еще впереди. В частности, еще не превзойден рекорд роста цен, установленный в конце 1970-х годов после того, как сильный мороз уничтожил 70% кофейных плантаций в Бразилии.

Однако в последние годы цены на кофе стремительно росли.

В августе сведена индикативная цена Международной организации кофе (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), объединяющая цены на несколько видов зеленых кофейных зерен, составляла в среднем 2,38 долл. за фунт (около 98 грн).

Это почти на 55% превышает цены за аналогичный период в прошлом году.

Частично рост цен также влияет на повышение спроса со стороны стран Азии. Кроме того, на рост цены влияют погодные условия.

Засуха, мороз и пожары повредили часть посевных площадей производителей кофе арабика в Бразилии. Не похоже, что ситуация улучшится в ближайшей перспективе. Им нужны постоянные осадки, чтобы восстановиться, — отмечает старший экономист по пищевым продуктам и напиткам в банке CoBank, базирующемся в Колорадо Билли Робертс.

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