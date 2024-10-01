Аналитики назвали причины стремительного взлета цен на продукты питания в мире
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Экономика
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Аналитики назвали причины стремительного взлета цен на продукты питания в мире

Супермаркет
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Источник:  Bloomberg

По словам руководителя отдела аналитики агробизнеса ANZ Group Holdings Ltd Майкла Вайтхеда, из-за засух, ливней и масштабных пожаров на территориях от Азии до Америки усиливаются беспокойства по поводу потерь урожаев, что провоцирует рост мировых цен на продукты питания.

Главные тезисы

  • Погодные катаклизмы, такие как засухи, ливни и пожары, усиливают беспокойства по поводу потерь урожаев, что приводит к росту мировых цен на продукты питания.
  • Ограниченное предложение и увеличенный спрос вызваны неблагоприятными погодными условиями, приводя к удорожанию ключевых продуктов питания, включая пшеницу, сою и кофе.
  • Для стабильности цен необходимы тщательные стратегии национальных и международных хозяйств в условиях неблагоприятных погодных явлений.
  • Засуха, ливни и пожары в разных частях мира оказывают существенное влияние на цены на продукты питания, создавая неопределенность на мировом рынке.
  • Поля в различных странах подвержены угрозе из-за погодных условий, что приводит к стремительному росту цен на продукты питания.

Цены на продукты питания в мире стремительно растут из-за погодных условий

В последнее время мы наблюдаем сочетание самых плохих погодных условий, которые подтолкнули цены вверх, поскольку неопределенность с предложением означает, что покупатели готовы платить больше, — отмечает руководитель Майкл Уайтхед.

Он отметил, что по сравнению с началом этого года ситуация несколько ухудшилась. Ведь в начале года цены на продовольствие сдерживались здоровым предложением и понижением спроса на ключевых рынках, включая Китай.

Непогода во многих регионах мира провоцирует рост цен на продукты питания
Супермаркет

По словам помощника директора по экономике устойчивого развития и сельского хозяйства Commonwealth Bank of Australia Денниса Вознесенски, дальнейший рост цен приведет к росту цены на продукты питания уже в супермаркетах.

Отмечается, что Фьючерсы на пшеницу в Чикаго начали расти в сентябре из-за опасений по поводу плохой погоды в ключевых странах-экспортерах, что может привести к сокращению мировых запасов, которые и так уже сократились до девятилетнего минимума.

Как погодные условия привели к стремительному удорожанию ключевых продуктов питания

Поля в Австралии находятся под угрозой засухи и заморозков, а отсутствие дождей в Черноморском регионе ограничивает количество засеянных площадей для урожая в 2025 году.

Сильная засуха в Бразилии привела к наибольшему росту фьючерсов на соевые бобы за последние 2 года,

На полях сахарного тростника в стране загорелись пожары, в результате чего фьючерсы на подсластитель в этом месяце выросли примерно на 16%.

Цены на арабику достигли самых больших с 2011 года, поскольку из-за плохой погоды был сорван процесс цветения кофейных деревьев.

Из-за непогоды пострадал также более дешевый сорт кофе — робуста, в результате чего цены на него поднялись до уровня арабики.

Длительную засуху во Вьетнаме сменили мощные ливни накануне сбора урожая.

А в других регионах Юго-Восточной Азии поставки пальмового масла сокращаются по мере старения деревьев, что привело к росту фьючерсов до пятимесячного максимума.

По прогнозам аналитиков JPMorgan Chase & Co, засуха в подавляющем большинстве северных и центральных районов Бразилии, вероятно, будет продолжать представлять угрозу для урожая.

Майкл Уайтхед также отметил, что трейдеры следят за напряженностью на Ближнем Востоке и в Черном море, а также за тем, как результаты предстоящих выборов в США повлияют на отношения с Китаем.

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