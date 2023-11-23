Аналітики попереджають про нові плани армії РФ на фронті

Як повідомляють представники ISW, геолокаційні кадри підтверджують факт просування російських окупантів на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). Ба більше, ворог завершує перегрупування сил і незабаром посилить темпи наступальних операцій на цій ділянці фронту.

Що відомо про ситуацію на полі бою 22-23 листопада

В російському інфорпросторі почали активно поширювати інформацію про те, що армія РФ трохи просунулася в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), однак жодних доказів поки немає.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупанти проводили атаки поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), на північний схід і схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у напрямку Сіверська (19 км на південь від Кремінної). Всі вони були невдалими.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі. Поширити

ISW також оцінив ситуацію у Кремлі

Американський Інститут вивчення війни звернув увагу на те, що російський диктатор різко змінив риторику щодо війни на Близькому Сході на набагато більш антиізраїльську.

Президент РФ робить все можливе, щоб продемонструвати нібито “лицемірство” засудження Заходом нападу РФ на Україну.

Окрім того, очільник Кремля вкотре намагається зобразити Росію як таку, що готову брати участь у змістовних переговорах, що, ймовірно, змусить Захід передчасно підштовхнути Україну до перемовин з країною агресоркою.