Аналитики предупреждают о новых планах армии РФ на фронте

Как сообщают представители ISW, геолокационные кадры подтверждают факт продвижения российских оккупантов к востоку от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). Более того, враг завершает перегруппировку сил и вскоре усилит темпы наступательных операций на этом участке фронта.

Что известно о ситуации на поле боя 22-23 ноября

В российском информпространстве начали активно распространять информацию о том, что армия РФ немного продвинулась в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной), однако никаких доказательств пока нет.

Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты проводили атаки вблизи Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку и востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), а также в направлении Северская (19) км к югу от Кременной). Все они были неудачными.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и в скором времени могут усилить темпы наступательных действий в этом районе. Поделиться

ISW также оценил ситуацию в Кремле

Американский Институт изучения войны обратил внимание на то, что российский диктатор резко изменил риторику по поводу войны на Ближнем Востоке на гораздо более антиизраильскую.

Президент РФ делает все возможное, чтобы продемонстрировать якобы "лицемерие" осуждение Западом нападения РФ на Украину.

Кроме того, глава Кремля в очередной раз пытается изобразить Россию как готовую участвовать в содержательных переговорах, что, вероятно, заставит Запад преждевременно подтолкнуть Украину к переговорам со страной-агрессоркой.