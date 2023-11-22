Армия РФ пытается наступать на 5 направлениях — сводка Генштаба

Российские обстрелы

В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, в ночь на 22 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Михальчина Слобода, Середина-Буда, Бачевск, Малушино, Волфин, Корчаковка Сумской области; Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар возле Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 22 атаки. Противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Сухая Балка, Очеретино, Степное, Авдеевка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника западнее Старомайорского Донецкой области. Авиационный удар потерпел Угледар Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

В Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Михайловка, Берислав, Львов, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.