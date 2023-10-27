Аналітики прогнозують серйозні проблеми для Росії під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики прогнозують серйозні проблеми для Росії під Авдіївкою

армія РФ
Джерело:  ISW

Згідно з даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), солдати РФ втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку 2023 року.

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На переконання американських аналітиків, масштабні втрати армії РФ під Авдіївкою, цілком можливо, підірвуть наступальні можливості ворога у довгостроковій перспективі.

Проте не можна ігнорувати той факт, що російське командування спробує компенсувати втрати техніки, насамперед бронетехніки.

Широкомасштабні втрати і нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час наступу російських військових взимку-навесні 2023 року, що призвело до подальших втрат під час безладних механізованих штурмів під Вугледаром, в січні та лютому 2023 року.

Іноземні експерти звертають увагу на те, що серйозні втрати під Вугледаром, цілком можливо, заважали армії РФ проводити довготривалі механізовані наступи в інших частинах України.

Однак, що важливо розуміти, нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, виявилися набагато масштабнішими, ніж попередні під Вугледаром.

Наразі складно сказати, чи зможе це стримати країну-агресорку від нових наступів на цій ділянці фронту.

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Американські аналітики звертають увагу на те, що країна-агресорка поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази з метою розв’язання проблеми браку техніки.

Проте вона не зробила цього в масштабах, навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні.

Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту російської техніки і зведе нанівець будь-який прогрес, досягнутий російськими військовими у вирішенні питання деградації механізованих засобів ведення маневрених бойових дій.

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