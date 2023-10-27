Аналітики прогнозують серйозні проблеми для Росії під Авдіївкою

Згідно з даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), солдати РФ втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку 2023 року.
ISW оцінив втрати росіян у боях за Авдіївку та Вугледар
На переконання американських аналітиків, масштабні втрати армії РФ під Авдіївкою, цілком можливо, підірвуть наступальні можливості ворога у довгостроковій перспективі.
Проте не можна ігнорувати той факт, що російське командування спробує компенсувати втрати техніки, насамперед бронетехніки.
Іноземні експерти звертають увагу на те, що серйозні втрати під Вугледаром, цілком можливо, заважали армії РФ проводити довготривалі механізовані наступи в інших частинах України.
Однак, що важливо розуміти, нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, виявилися набагато масштабнішими, ніж попередні під Вугледаром.
Наразі складно сказати, чи зможе це стримати країну-агресорку від нових наступів на цій ділянці фронту.
РФ ризикує знову втратити ініціативу на фронті
Американські аналітики звертають увагу на те, що країна-агресорка поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази з метою розв’язання проблеми браку техніки.
Проте вона не зробила цього в масштабах, навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні.
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