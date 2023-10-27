Аналитики прогнозируют серьезные проблемы для России под Авдеевкой

Согласно данным экспертов Института изучения войны (ISW), солдаты РФ потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале 2023 года.
ISW оценил потери россиян в боях за Авдеевку и Угледар
По убеждению американских аналитиков, масштабные потери армии РФ под Авдеевкой, вполне возможно, подорвут наступательные возможности врага в долгосрочной перспективе.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что российское командование попытается компенсировать потери техники, прежде всего, бронетехники.
Иностранные эксперты обращают внимание на то, что серьезные потери под Угледаром, вполне возможно, мешали армии РФ проводить долговременные механизированные наступления в других частях Украины.
Однако, что важно понимать, недавние потери российской техники под Авдеевкой оказались гораздо более масштабными, чем предыдущие под Угледаром.
Сложно сказать, сможет ли это сдержать страну-агрессорку от новых наступлений на этом участке фронта.
РФ рискует снова потерять инициативу на фронте
Американские аналитики обращают внимание на то, что страна-агрессорка постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы с целью решения проблемы нехватки техники.
Однако она не сделала этого в масштабах, даже отдаленно достаточных для компенсации совокупных потерь российской техники в Украине.
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