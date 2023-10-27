Аналитики прогнозируют серьезные проблемы для России под Авдеевкой

Согласно данным экспертов Института изучения войны (ISW), солдаты РФ потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале 2023 года.

ISW оценил потери россиян в боях за Авдеевку и Угледар

По убеждению американских аналитиков, масштабные потери армии РФ под Авдеевкой, вполне возможно, подорвут наступательные возможности врага в долгосрочной перспективе.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что российское командование попытается компенсировать потери техники, прежде всего, бронетехники.

Широкомасштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную маневренную механизированную войну во время наступления российских военных зимой-весной 2023 года, что привело к дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов. Поделиться

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что серьезные потери под Угледаром, вполне возможно, мешали армии РФ проводить долговременные механизированные наступления в других частях Украины.

Однако, что важно понимать, недавние потери российской техники под Авдеевкой оказались гораздо более масштабными, чем предыдущие под Угледаром.

Сложно сказать, сможет ли это сдержать страну-агрессорку от новых наступлений на этом участке фронта.

РФ рискует снова потерять инициативу на фронте

Американские аналитики обращают внимание на то, что страна-агрессорка постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы с целью решения проблемы нехватки техники.

Однако она не сделала этого в масштабах, даже отдаленно достаточных для компенсации совокупных потерь российской техники в Украине.