Апокаліптична космічна криза. Науковці прогнозують повторення колапсу магнітного поля Землі

41 тис років тому Земля була близька до апокаліптичного сценарію, коли магнітне поле планети майже повністю зруйнувалося. Про це пише Unión Rayo.
Головні тези:
- У минулому Земля пережила колапс магнітного поля, що призвело до серйозних наслідків для життя на планеті.
- Науковці попереджають про можливість повторення кризи та вказують на основні причини та наслідки подібних явищ.
- Сучасне використання науки та технологій дозволяє розробляти заходи для захисту від колапсу магнітного поля та його наслідків.
Науковці прогнозують новий колапс магнітного поля Землі
Цей епізод відомий як "Екскурсія Лашампа", і в результаті планета фактично втратила природний захист від космічної радіації. Це не була повна зміна полюсів (коли північ і південь міняються місцями), але це був тимчасовий колапс магнітного поля.
На кілька тисяч років сила земного магнетизму впала до менш ніж 10% від нормального рівня, залишивши нашу планету повністю відкритою для космічного впливу.
Полярні сяйва, які зазвичай виникають тільки поблизу полюсів, досягли помірних регіонів, де це явище ніколи раніше не спостерігалося. Промені досягли Середземного моря — це випромінювання спричинило генетичні мутації, проблеми зі шкірою та підвищену смертність серед багатьох видів.
Вони не тільки пережили цю кризу, а й еволюціонували в культурному плані: печерне мистецтво, ритуали та перші форми символічного мислення процвітали посеред хаосу.
Ця космічна криза, можливо, поклала початок нашому інтересу до неба і того, що лежить за його межами.
Важливо, що за останні два століття магнітне поле значно ослабло, і вчені стурбовані тим, що це може стати початком нового подібного процесу або навіть повної зміни полюсів.
Зазначається, що сьогодні, схоже, магнітне поле знову повільно слабшає, але тепер ми маємо знання, науку та багато сонцезахисного крему, щоб бути готовими. Тож якщо одного разу небо над тропіками знову осяється, це буде не просто шоу, а початок чогось дуже поганого.
У міру того, як магнітне поле Землі знову ослабне, історія може повторитися. Наступне велике геомагнітне збурення — питання не "якщо", а "коли". І, можливо, коли небо знову осяється, ми згадаємо, що вже були там раніше.
