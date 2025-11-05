Апокаліптична космічна криза. Науковці прогнозують повторення колапсу магнітного поля Землі

41 тис років тому Земля була близька до апокаліптичного сценарію, коли магнітне поле планети майже повністю зруйнувалося. Про це пише Unión Rayo.

Науковці прогнозують новий колапс магнітного поля Землі

Цей епізод відомий як "Екскурсія Лашампа", і в результаті планета фактично втратила природний захист від космічної радіації. Це не була повна зміна полюсів (коли північ і південь міняються місцями), але це був тимчасовий колапс магнітного поля.

На кілька тисяч років сила земного магнетизму впала до менш ніж 10% від нормального рівня, залишивши нашу планету повністю відкритою для космічного впливу.

Полярні сяйва, які зазвичай виникають тільки поблизу полюсів, досягли помірних регіонів, де це явище ніколи раніше не спостерігалося. Промені досягли Середземного моря — це випромінювання спричинило генетичні мутації, проблеми зі шкірою та підвищену смертність серед багатьох видів.

Згідно з журналом Science Advances, багато громад наших предків ховалися в печерах, інші вдосконалили свій одяг, щоб краще захищатися від сонця, але найдивовішне — це те, що вони, можливо, використовували червону охру як природний сонцезахисний крем.

Вони не тільки пережили цю кризу, а й еволюціонували в культурному плані: печерне мистецтво, ритуали та перші форми символічного мислення процвітали посеред хаосу.

Ця космічна криза, можливо, поклала початок нашому інтересу до неба і того, що лежить за його межами.

Важливо, що за останні два століття магнітне поле значно ослабло, і вчені стурбовані тим, що це може стати початком нового подібного процесу або навіть повної зміни полюсів.

Зараз усе буде зовсім інакше. Ми залежимо від електромереж, телекомунікацій і супутників. Якщо ці системи вийдуть з ладу, наше суспільство завалиться протягом кількох годин... Точної дати, звісно, немає, але вчені вже пильні, а космічні агентства постійно стежать за земним ядром на предмет ознак змін. На щастя, наука і технології допоможуть нам випередити таку ситуацію: вони можуть зміцнити супутники, захистити енергомережі та розробити протоколи.

Зазначається, що сьогодні, схоже, магнітне поле знову повільно слабшає, але тепер ми маємо знання, науку та багато сонцезахисного крему, щоб бути готовими. Тож якщо одного разу небо над тропіками знову осяється, це буде не просто шоу, а початок чогось дуже поганого.