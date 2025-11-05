Апокалиптический космический кризис. Ученые прогнозируют повторение коллапса магнитного поля Земли

41 тыс. лет назад Земля была близка к апокалиптическому сценарию, когда магнитное поле планеты почти полностью разрушилось. Об этом пишет "Unión Rayo".
Главные тезисы
- Земля пережила коллапс магнитного поля 41 тысячу лет назад, что привело к серьезным последствиям для жизни на планете.
- Современное использование науки и технологий позволяет разрабатывать меры по защите от коллапса магнитного поля и его последствий.
- Ученые прогнозируют возможность повторного коллапса магнитного поля Земли и подчеркивают необходимость бдительности и разработки защитных протоколов.
Ученые прогнозируют новый коллапс магнитного поля Земли
Этот эпизод известен как "Экскурсия Лашампа", и в результате планета фактически потеряла естественную защиту от космической радиации. Это не было полное изменение полюсов (когда север и юг меняются местами), но это был временный коллапс магнитного поля.
На несколько тысяч лет сила земного магнетизма упала до менее 10% от нормального уровня, оставив нашу планету полностью открытой для космического воздействия.
Полярные сияния, обычно возникающие только вблизи полюсов, достигли умеренных регионов, где это явление никогда раньше не наблюдалось. Лучи достигли Средиземного моря — это излучение повлекло за собой генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов.
Они не только пережили этот кризис, но и эволюционировали в культурном плане: пещерное искусство, ритуалы и первые формы символического мышления процветали посреди хаоса.
Этот космический кризис, возможно, положил начало нашему интересу к небу и лежащему за его пределами.
Важно, что за последние два столетия магнитное поле значительно ослабело, и ученые озабочены тем, что это может стать началом нового подобного процесса или даже полного изменения полюсов.
Отмечается, что сегодня, похоже, магнитное поле снова медленно ослабевает, но теперь у нас есть знания, наука и много солнцезащитного крема, чтобы быть готовыми. Так что если однажды небо над тропиками снова озарится, это будет не просто шоу, а начало чего-то очень плохого.
По мере того, как магнитное поле Земли снова ослабеет, история может повториться. Следующее большое геомагнитное возмущение — вопрос не "если", а "когда". И, возможно, когда небо снова озарит, мы вспомним, что уже были там раньше.
