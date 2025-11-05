Апокалиптический космический кризис. Ученые прогнозируют повторение коллапса магнитного поля Земли

41 тыс. лет назад Земля была близка к апокалиптическому сценарию, когда магнитное поле планеты почти полностью разрушилось. Об этом пишет "Unión Rayo".

Ученые прогнозируют новый коллапс магнитного поля Земли

Этот эпизод известен как "Экскурсия Лашампа", и в результате планета фактически потеряла естественную защиту от космической радиации. Это не было полное изменение полюсов (когда север и юг меняются местами), но это был временный коллапс магнитного поля.

На несколько тысяч лет сила земного магнетизма упала до менее 10% от нормального уровня, оставив нашу планету полностью открытой для космического воздействия.

Полярные сияния, обычно возникающие только вблизи полюсов, достигли умеренных регионов, где это явление никогда раньше не наблюдалось. Лучи достигли Средиземного моря — это излучение повлекло за собой генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов.

Согласно журналу Science Advances, многие общины наших предков прятались в пещерах, другие усовершенствовали свою одежду, чтобы лучше защищаться от солнца, но самое удивительное — это то, что они, возможно, использовали красную охру как природный солнцезащитный крем.

Они не только пережили этот кризис, но и эволюционировали в культурном плане: пещерное искусство, ритуалы и первые формы символического мышления процветали посреди хаоса.

Этот космический кризис, возможно, положил начало нашему интересу к небу и лежащему за его пределами.

Важно, что за последние два столетия магнитное поле значительно ослабело, и ученые озабочены тем, что это может стать началом нового подобного процесса или даже полного изменения полюсов.

Сейчас все будет совсем по-другому. Мы зависим от электросетей, телекоммуникаций и спутников. Если эти системы выйдут из строя, наше общество рухнет в течение нескольких часов... Точной даты, конечно, нет, но ученые уже бдительны, а космические агентства постоянно следят за земным ядром на предмет признаков перемен. К счастью, наука и технологии помогут нам опередить такую ситуацию: они могут укрепить спутники, защитить сети и разработать протоколы.

Отмечается, что сегодня, похоже, магнитное поле снова медленно ослабевает, но теперь у нас есть знания, наука и много солнцезащитного крема, чтобы быть готовыми. Так что если однажды небо над тропиками снова озарится, это будет не просто шоу, а начало чего-то очень плохого.