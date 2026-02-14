Армія РФ активізувала штурмові дії на Курщині

Російські війська упродовж доби здійснили вісім штурмових дій на позиції Сил оборони України в зоні угруповання військ "Курськ".

Росія активізувала штурми на Курскому напрямку

Про це УВ "Курськ" повідомило у Фейсбуці.

Протягом доби противник провів 8 штурмових дій, а також продовжував інтенсивний вогневий вплив на позиції Сил оборони із застосуванням авіації, артилерійських засобів і безпілотних літальних апаратів різного типу.

Штурмові дії росіяни проводили на напрямках: Новомиколаївка — Нова Січ; Локня — Юнаківка; Новий Путь — Павлівка; Кучеров — Миропілля.

Загарбники завдали двох авіаційних ударів, застосували 57 дронів-камікадзе типу FPV, здійснили 52 скиди боєприпасів з БПЛА.

Крім того, росіяни здійснили 135 обстрілів, застосувавши 810 боєприпасів.

Сили оборони знищили 92 загарбників і ще 50 поранили.

Також знищені:

п'ять одиниць автомобільної техніки,

один квадроцикл,

один снігохід,

чотири БПЛА,

один наземний роботизований комплекс,

один засіб радіоелектронної боротьби.

Крім того, пошкоджені дві реактивні системи залпового вогню, один танк, один снігохід, один автомобіль, одна бойова машина піхоти БМП-3.