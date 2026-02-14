Армия РФ активизировала штурмовые действия на Курщине

Российские войска на протяжении суток совершили восемь штурмовых действий на позиции Сил обороны Украины в зоне группировки войск "Курск".

Россия активизировала штурмы на Курском направлении

Об этом УВ "Курск" сообщило в Фейсбуке.

В течение суток противник провел 8 штурмовых действий, а также продолжал интенсивное огневое влияние на позиции сил обороны с применением авиации, артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Штурмовые действия россияне проводили на направлениях: Новониколаевка — Новая Сечь; Локня — Юноковка; Новый путь — Павловка; Кучеров — Мирополье.

Захватчики нанесли два авиационных удара, применили 57 дронов-камикадзе типа FPV, осуществили 52 сброса боеприпасов из БПЛА. Поделиться

Кроме того, россияне совершили 135 обстрелов, применив 810 боеприпасов.

Силы обороны уничтожили 92 захватчика и еще 50 ранили.

Также уничтожены:

пять единиц автомобильной техники,

один квадроцикл,

один снегоход,

четыре БПЛА,

один наземный роботизированный комплекс,

одно средство радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, повреждены две реактивные системы залпового огня, один танк, один снегоход, один автомобиль, боевая машина пехоты БМП-3.