ВСУ отразили 9 атак армии РФ на Курском направлении с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время количество боевых столкновений составляет 57.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно отразили 9 атак армии РФ на Курском направлении с начала суток, продолжая стойко сопротивляться захватчикам.
- Ситуация на фронте напряженная: за день произошло 57 боевых столкновений, активно ведется оборона на разных направлениях, включая Харьковское и Лиманское.
- Российская армия совершила авиационные удары и артиллерийские обстрелы по позициям ВСУ, нанеся ущерб населенным пунктам, таким как Бранцовка, Горки, Мхи и другим.
Актуальная ситуация на фронте 1 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, таких как: Бранцовка, Братеница, Горки Сумской области; Мхи, Галагановка, Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Харьковском направлении противник нанес авиаудары КАБы по Охримовке, Макарову и Граниву.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново и Загрызово, идут два боя.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Нового и Новомихайловки, четыре боя продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери. Под авиаударами оказались Боровая и Богуславка.
На Торецком направлении с начала суток произошло 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаудары получили Константиновка и Торецк.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций недалеко от Новой Полтавки, Елизаветовки, Луча, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаков. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боестолкновения — еще продолжаются. Кроме того, авиация противника нанесла удары КАБами по Новопавловке и Новоукраинке.
На Новопавловском направлении произошло пять вражеских атак в районах Константинополя и Скудного.
Три вражеских штурма отразили украинские воины на Гуляйпольском направлении, близ Привольного и Волшебного. Авиаудары получили Терново, Гуляйполе и Железнодорожное.
Три боестолкновения произошло на Ореховском направлении, одну атаку Силы обороны уже отбили, захватчик пытается при поддержке авиации продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского.
Одно боестолкновение продолжается на Приднепровском направлении.
На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 17 КАБов, совершил 210 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
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