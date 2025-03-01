ВСУ отразили 9 атак армии РФ на Курском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, таких как: Бранцовка, Братеница, Горки Сумской области; Мхи, Галагановка, Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Харьковском направлении противник нанес авиаудары КАБы по Охримовке, Макарову и Граниву.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново и Загрызово, идут два боя.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Нового и Новомихайловки, четыре боя продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери. Под авиаударами оказались Боровая и Богуславка.

На Торецком направлении с начала суток произошло 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаудары получили Константиновка и Торецк.