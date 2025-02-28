ВСУ уничтожили более 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 169 окупантов, из них 88 — безвозвратно. Также уничтожили боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники, пушку Д-30, 12 БпЛА, два комплекса наблюдения Муром-М и четыре антенны управления БпЛА, также повредили две ББМ и автомобиль оккупантов.