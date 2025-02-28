ВСУ уничтожили более 80 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток произошло 83 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли поражение более 80 оккупантам на Покровском направлении за сутки.
- Противник осуществил ракетные и авиационные удары, однако украинские защитники успешно отразили их атаки.
- На других направлениях также происходили боевые столкновения, в результате которых украинские силы отбили атаки врага.
Актуальная ситуация на фронте 28 февраля
Оперативная информация по состоянию на 22.00 28.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики сегодня нанесли один ракетный и 72 авиационных удара, привлекли для поражения одну ракету и 98 управляемых бомб, привлекли для поражений 1098 дронов-камикадзе и осуществили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.
На Харьковском направлении противник однажды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Загрызового и Лозовой, получил отпор.
На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции сил обороны вблизи Ивановки и Ямполевки, атаки отражены.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. До сих пор одно сражение продолжается.
На Краматорском направлении враг также дважды штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Василовки, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиаудару потерпел Краматорск.
На Торецком направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении , с начала этих суток, противник 26 раз атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надеевка и Андреевка.
В Новопавловском направлении враг предпринял восемь попыток прорвать нашу оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудне. В настоящее время идет бой.
На Гуляйпольском направлении захватчики трижды атаковали в направлении Привольного и Ровно.
На Ореховском направлении захватчик пытается продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского, украинцы отбили атаку врага, еще три боестолкновения продолжаются.
На Курском направлении украинские защитники сегодня отразили 18 атак противника. В то же время враг нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 22 управляемых бомбы и совершил 458 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня.
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