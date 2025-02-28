Между ВСУ и армией РФ произошло 60 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, таких как: Александровка, Кучеривка, Кореньок, Студенок, Харьковка, Малушино и Заречное Сумской области; Лесковщина и Янжуловка Черниговской области.

На Харьковском направлении противник однажды пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, получил отпор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила одну атаку на позиции украинцев вблизи Ивановки. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают две вражеские атаки вблизи Орехово-Василовки.