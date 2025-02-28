Между ВСУ и армией РФ произошло 60 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений с армией РФ возросло до 60.
Главные тезисы
- За последние сутки проведено 60 боевых столкновений с армией РФ.
- На различных направлениях фронта, включая Краматорское, Торецкое, Покровское, Ореховское, Гуляйпольское и другие, продолжаются боевые действия с участием авиации и артиллерии.
Актуальная ситуация на фронте 28 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, таких как: Александровка, Кучеривка, Кореньок, Студенок, Харьковка, Малушино и Заречное Сумской области; Лесковщина и Янжуловка Черниговской области.
На Харьковском направлении противник однажды пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, получил отпор.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила одну атаку на позиции украинцев вблизи Ивановки. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают две вражеские атаки вблизи Орехово-Василовки.
На Торецком направлении с начала суток произошло 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций недалеко от Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Надеевки и Андреевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 атак противника, три боестолкновения — еще продолжаются. Авиация противника нанесла удары КАБами по Зверевому и Леонтовичам.
На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константинополя.
Два вражеских штурма отбили украинские воины на Гуляйпольском направлении, близ Привольного и Ровно, в настоящее время идет один бой.
Три боестолкновения продолжаются на Ореховском направлении, одну атаку Силы обороны уже отбили, захватчик пытается при поддержке штурмовой авиации продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского.
На Курском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника, еще три боестолкновения продолжается до сих пор, кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 КАБов, совершил 333 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
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