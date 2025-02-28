Між ЗСУ та армією РФ відбулося 60 боєзіткнень від початку доби

Три боєзіткнення тривають на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки штурмової авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського.

На Курському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника, ще три боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 КАБів, здійснив 333 артилерійських обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.