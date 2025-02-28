ЗСУ знищили понад 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Від початку цієї доби відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території, завдаючи йому вогневого ураження.
- Протягом доби на Покровському напрямку українські військові знищили 88 окупантів.
- За попередніми даними, також було знищено бойову броньовану техніку, артилерію, БпЛА та інше спорядження ворога.
Актуальна ситуація на фронті 28 лютого
Оперативна інформація станом на 22.00 28.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники сьогодні завдали одного ракетного та 72 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 98 керованих бомб, залучили для уражень 1098 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник один раз без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової, отримав відсіч.
На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу Іванівки та Ямполівки, атаки відбиті.
На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. До цього часу один бій триває.
На Краматорському напрямку ворог також двічі штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки, одне боєзіткнення досі триває. Авіаудару зазнав Краматорськ.
На Торецькому напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Ще одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. На даний час точиться бій.
На Гуляйпільському напрямку загарбники тричі атакували в напрямку Привільного та Рівнополя.
На Оріхівському напрямку загарбник намагається просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського, українці відбили атаку ворога, ще три боєзіткнення тривають.
На Курському напрямку українські захисники сьогодні відбили 18 атак противника. Водночас ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані бомби, та здійснив 458 артилерійських обстрілів, зокрема 17 — із реактивних систем залпового вогню.
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