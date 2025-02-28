ЗСУ знищили понад 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 169 окупантів, з них 88 — безповоротно. Також знищили бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, гармату Д-30, 12 БпЛА, два комплекси спостереження “Муром-М” та чотири антени управління БпЛА, також пошкодили дві ББМ та автомобіль окупантів.