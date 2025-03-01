ВСУ поразили более 1400 артсистем армии РФ в течение февраля

В феврале 2025 года наши защитники уничтожили и поразили 1415 артсистем противника. Такого количества хватило бы на укомплектование более 78 артиллерийских дивизионов (в артдивизионе армии РФ – 18 стволов).

В Минобороны обнародовали потери армии РФ в течение февраля

В течение февраля, по сравнению с январем, несколько уменьшилось количество боевых столкновений: 3274 против 5087.

Возросло количество вражеских авиаударов по позициям наших войск и прифронтовых населенных пунктах. В феврале российская тактическая авиация сбросила более 3522 КАБ. В январе применила около 2 400 управляемых авиационных бомб. Поделиться

По информации Генерального штаба ВСУ, в феврале армия РФ понесла значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы — 36 570 человек. Условно это численность трех мотострелковых дивизий.

Напомним, что больше всего потерь личного состава армия РФ понесла в декабре 2024 года — 48 670 убитыми и ранеными.

Потери армии РФ в войне против Украины в течение февраля 2025 года

Кроме того, за месяц был подведен или выведен из строя 331 вражеский танк. Условно это 10 вражеских танковых батальонов (в танковом батальоне армии РФ — 31 машина). За последние семь месяцев это самый высокий показатель враждебных потерь в этой номенклатуре ВВТ.

Добавим, что наиболее результативно по вражеским танкам наши защитники отработали в октябре 2023 года, тогда за месяц был уничтожен 521 танк противника.

Также Силами обороны были уничтожены или повреждены 596 вражеских боевых бронированных машин. Условно это количество ББМ для почти трех мотострелковых дивизий армии РФ.