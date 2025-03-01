ЗСУ уразили понад 1400 артсистем армії РФ протягом лютого

У лютому 2025 року наші захисники знищили та уразили 1 415 артсистем противника. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ — 18 стволів).

У Міноборони оприлюднили втрати армії РФ протягом лютого

Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087.

Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб. Поширити

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили — 36 570 осіб. Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій.

Нагадаємо, що найбільше втрат особового складу армія РФ зазнала у грудні 2024 року — 48 670 убитими та пораненими.

Втрати армії РФ у війні проти України протягом лютого 2025 року

Крім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ — 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ.

Додамо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника.

Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно — це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.