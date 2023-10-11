Армія РФ обстріляла гімназію в Нікополі. Є загиблі

Два співробітники гімназії загинули внаслідок ворожого обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області.
Армія РФ обстріляла гімназію в Нікополі
Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу.
Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Військові РФ обстріляли цвинтар в Херсоні
За даними відомства, від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта.
Одного з них госпіталізовано.
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