Армія РФ обстріляла гімназію в Нікополі. Є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла гімназію в Нікополі. Є загиблі

Ігор Клименко
обстріл

Два співробітники гімназії загинули внаслідок ворожого обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області.

Армія РФ обстріляла гімназію в Нікополі

Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині, - говориться в повідомленні.

Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу.

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Військові РФ обстріляли цвинтар в Херсоні

Близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі, - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта.

Одного з них госпіталізовано.

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