Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе. Есть погибшие

Два сотрудника гимназии погибли в результате вражеских обстрелов города Никополь Днепропетровской области.

Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе

Враг обстрелял Никополь в Днепропетровской области, - говорится в сообщении. Поделиться

Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Военные РФ обстреляли кладбище в Херсоне

Около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе, говорится в сообщении. Поделиться

По данным ведомства, от взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.

Один из них госпитализирован.