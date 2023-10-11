Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе. Есть погибшие

Два сотрудника гимназии погибли в результате вражеских обстрелов города Никополь Днепропетровской области.
Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе
Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
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По данным ведомства, от взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.
Один из них госпитализирован.
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