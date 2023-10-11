Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе. Есть погибшие

Игорь Клименко
обстрел
Читати українською

Два сотрудника гимназии погибли в результате вражеских обстрелов города Никополь Днепропетровской области.

Армия РФ обстреляла гимназию в Никополе

Враг обстрелял Никополь в Днепропетровской области, - говорится в сообщении.

Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Военные РФ обстреляли кладбище в Херсоне

Около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе, говорится в сообщении.

По данным ведомства, от взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.

Один из них госпитализирован.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть погибшие и раненые
Прокуратура Донецкой области
Последствия вражеской обстрела на Донеччине
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Террористы ХАМАС массированно обстреляли ракетами Ашкелон — видео
Обстрел Ашкелона
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль заявил об обстрелах с территории Сирии и Ливана
Ракетные атаки по Израилю

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.