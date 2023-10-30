Армія РФ перейшла до активних дій під Бахмутом — Сирський

У районі Бахмута Донецької області російська війська суттєво посилили своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій.

Яка ситуація поблизу Бахмута

Як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, обстановка на сході залишається складною. Так, росіяни не полишають спроб домогтися успіхів і щоденно атакують наші позиції.

Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, - сказав генерал-полковник. Поширити

Окупанти намагаються там зупинити просування українських бійців і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

Сирський зазначив, що дії загарбників підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Також постійно збільшується застосування дронів-камікадзе.

Водночас завдяки професійним і злагодженим діям українських військових противник зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.

Стало відомо про просування українських воїнів в районі Бахмута

Згідно з даними Інституту вивчення війни, оприлюднені 29 жовтня геолокаційні кадри підтверджують той факт, що наші воїни просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Окрім того, вказано, що бійці ЗСУ просунулися на заході Запорізької області.

Як зазначає пресслужба Генштабу, українські сили продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Військові експерти зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту досить динамічна. Окупанти не полишають спроб перейти в наступ на північному фланзі, однак наразі рано говорити про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом.