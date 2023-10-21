ЗСУ досягли реальних успіхів в районі Бахмута
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ досягли реальних успіхів в районі Бахмута

Українські військові
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові поступово просуваються до траси 0513 в районі Бахмута на Донеччині і змушують підрозділи злочинної армії РФ залишати позиції. 

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За словами керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старшого лейтенанта Олега Калашнікова, на південному фланзі в районі Бахмута у підрозділів армії РФ погане тактичне положення і це наразі залишається їхньою больовою точкою.

Там вони постійно пробують проводити контратаки у напрямку Кліщіївки та Андріївки, а також тримають оборону у районі Зеленопілля та Курдюмівки.

За словами військового, на південному фланзі в районі Бахмута українським військовим вдалось досягти значних успіхів.

Ми взяли під свій контроль Кліщіївку, взяли північно-західні висоти - 220, які допомагають нам на тактичну глибину контролювати ворога, який знаходиться за залізничною дорогою безпосередньо. Причому тут ворог змушений відступати як за залізницю, так ми можемо спостерігати вже кілька днів, як він відступає по дорозі Кліщіївка-Бахмут, - зазначає військовий.

При цьому він додав, що в українських військових також є успіхи у наступі в районі Зеленопопілля-Курдюмівки, де розміщується вузол ворожої оборони.

На деяких ділянках ми вже подолали залізничне полотно, тобто просуваємось далі - вже до траси 0513, де вони намагаються створити свій новий оборонний рубіж. Але слід сказати, що ця територія до траси у них дуже сильно мінується

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами військового історика Василя Павлова в ефірі телеканалу “Еспресо”, штурми, які проводить злочинна армія РФ в районі Авдіївки нагадують бойові дії часів Другої світової війни.

Тут події навколо Авдіївки можна поєднати з цілою низкою подій часів Другої світової війни на Східному фронті, або скажемо з такою відомою подією, як битва за Ржев, де радянські війська протягом майже 14 місяців атакували незначну територію, як раз і хвилеподібними атаками й величезними втратами не могли її опанувати

Він підкреслив, що штурмові дії російської злочинної армії закінчуються сотнями безіменно загиблих військових.

І таких висот, де Червона армія "поклала сотні тисяч своїх вояків" у намаганні встигнути до певної дати чи виконати наказ, було тисячі. 

Те саме ми зараз можемо бачити й під Авдіївкою: хвилі піхоти, хвилі техніки, які винищуються й це дуже нагадує події Другої світової війни, - зазначає Павлов.

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