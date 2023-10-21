ЗСУ досягли реальних успіхів в районі Бахмута

Українські військові поступово просуваються до траси 0513 в районі Бахмута на Донеччині і змушують підрозділи злочинної армії РФ залишати позиції.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За словами керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старшого лейтенанта Олега Калашнікова, на південному фланзі в районі Бахмута у підрозділів армії РФ погане тактичне положення і це наразі залишається їхньою больовою точкою.
Там вони постійно пробують проводити контратаки у напрямку Кліщіївки та Андріївки, а також тримають оборону у районі Зеленопілля та Курдюмівки.
За словами військового, на південному фланзі в районі Бахмута українським військовим вдалось досягти значних успіхів.
При цьому він додав, що в українських військових також є успіхи у наступі в районі Зеленопопілля-Курдюмівки, де розміщується вузол ворожої оборони.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами військового історика Василя Павлова в ефірі телеканалу “Еспресо”, штурми, які проводить злочинна армія РФ в районі Авдіївки нагадують бойові дії часів Другої світової війни.
Він підкреслив, що штурмові дії російської злочинної армії закінчуються сотнями безіменно загиблих військових.
І таких висот, де Червона армія "поклала сотні тисяч своїх вояків" у намаганні встигнути до певної дати чи виконати наказ, було тисячі.
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