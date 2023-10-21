ВСУ добились реальных успехов в районе Бахмута

Украинские военные постепенно продвигаются к трассе 0513 в районе Бахмута Донецкой области и заставляют подразделения преступной армии РФ покидать позиции.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По словам руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старшего лейтенанта Олега Калашникова, на южном фланге в районе Бахмута у подразделений армии РФ плохое тактическое положение и сейчас остается их болевой точкой.
Там они постоянно пытаются проводить контратаки в направлении Клещиевки и Андреевки, а также держат оборону в районе Зеленополья и Курдюмовки.
По словам военного, на южном фланге в районе Бахмута украинским военным удалось добиться значительных успехов.
При этом он добавил, что у украинских военных также есть успехи в наступлении в районе Зеленопополья-Курдюмовки, где размещается узел вражеской обороны.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам военного историка Василия Павлова в эфире телеканала "Эспрессо", штурмы, проводимые преступной армией РФ в районе Авдеевки напоминают боевые действия времен Второй мировой войны.
Он подчеркнул, что штурмовые действия российской преступной армии заканчиваются сотнями безымянно погибших военных.
И таких высот, где Красная армия "положила сотни тысяч своих воинов" в попытке успеть до определенной даты или выполнить приказ, было тысячи.
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