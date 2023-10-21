ВСУ добились реальных успехов в районе Бахмута

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По словам руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старшего лейтенанта Олега Калашникова, на южном фланге в районе Бахмута у подразделений армии РФ плохое тактическое положение и сейчас остается их болевой точкой.

Там они постоянно пытаются проводить контратаки в направлении Клещиевки и Андреевки, а также держат оборону в районе Зеленополья и Курдюмовки.

По словам военного, на южном фланге в районе Бахмута украинским военным удалось добиться значительных успехов.

Мы взяли под свой контроль Клещиевку, взяли северо-западные высоты – 220, которые помогают нам на тактическую глубину контролировать врага, который находится за железной дорогой напрямую. Причем, здесь враг вынужден отступать как за железную дорогу, так мы можем наблюдать уже несколько дней, как он отступает по дороге Клищиевка-Бахмут, - отмечает военный. Поделиться

При этом он добавил, что у украинских военных также есть успехи в наступлении в районе Зеленопополья-Курдюмовки, где размещается узел вражеской обороны.

На некоторых участках мы уже преодолели железнодорожное полотно, то есть продвигаемся дальше – уже к трассе 0513, где они пытаются создать свой новый оборонительный рубеж. Но следует сказать, что эта территория до трассы у них очень сильно проходит. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам военного историка Василия Павлова в эфире телеканала "Эспрессо", штурмы, проводимые преступной армией РФ в районе Авдеевки напоминают боевые действия времен Второй мировой войны.

Здесь события вокруг Авдеевки можно соединить с целым рядом событий времен Второй мировой войны на Восточном фронте, или скажем с таким известным событием, как битва за Ржев, где советские войска в течение почти 14 месяцев атаковали незначительную территорию, как раз и волнообразными атаками и огромными потерями могли ее овладеть Поделиться

Он подчеркнул, что штурмовые действия российской преступной армии заканчиваются сотнями безымянно погибших военных.

И таких высот, где Красная армия "положила сотни тысяч своих воинов" в попытке успеть до определенной даты или выполнить приказ, было тысячи.