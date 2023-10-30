Армия РФ перешла к активным действиям под Бахмутом – Сырский

В районе Бахмута Донецкой области русские войска существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям.

Какая ситуация вблизи Бахмута

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, обстановка на востоке остается сложной. Да, россияне не оставляют попыток добиться успехов и ежедневно атакуют наши позиции.

Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям, сказал генерал-полковник. Поделиться

Оккупанты пытаются там остановить продвижение украинских бойцов и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках они используют штурмовые группы из отрядов "Шторм Z".

Сырский отметил, что действия захватчиков поддерживаются огнем артиллерии и минометов. Также постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе.

В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских военных противник несет большие потери и не может достичь поставленных целей.

Стало известно о продвижении украинских воинов в районе Бахмута

Согласно данным Института изучения войны, обнародованные 29 октября геолокационные кадры подтверждают тот факт, что наши воины продвинулись за железнодорожный путь к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, отмечено, что бойцы ВСУ продвинулись на западе Запорожской области.

Как отмечает пресс-служба Генштаба, украинские силы продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на этом участке фронта достаточно динамична. Оккупанты не оставляют попыток перейти в наступление на северном фланге, однако пока рано говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом.