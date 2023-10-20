Армія РФ перекинула носії "Кинджалів" до окупованого Криму — фото

Винищувачі МіГ-31 помітили на аеродромі в Криму

Як можна побачити на супутникових знімків, на аеродромі знаходиться щонайменше чотири винищувачі МіГ-31.

Також поряд з МіГ-31 територією аеродрому розосереджені винищувачі Су-30, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27.

🇷🇺BELBEK AIR BASE🇷🇺

Worth a look given the potential of new Mig-31s at Belbek. While there are a handful of Su-30 and Su-27s around, some covered with camo netting and tires(?), there appear to be 4x Mig-31s on the flight line. 0.5M📷 from 15 Oct 2023. https://t.co/bb4Rf0Fa9u pic.twitter.com/3Nn4M5iSdl — MT Anderson (@MT_Anderson) October 19, 2023

До слова, МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач. Він є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.

Як Путін погрожує “Кинджалами”

Після низки атак, які провели українські військові у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати небо над Чорним морем.

Проте речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що нові погрози президента РФ Володимира Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками", – зазначив Ігнат. Поширити

Водночас за словами Ігната, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, нагадав речник Повітряних сил.

Крім цього країни-партнери ймовірно підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.