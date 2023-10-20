Армія РФ перекинула носії "Кинджалів" до окупованого Криму — фото

Російські військові перекинули винищувачі МіГ-31 на аеродром Бельбек біля тимчасово окупованого Севастополя.
Винищувачі МіГ-31 помітили на аеродромі в Криму
Як можна побачити на супутникових знімків, на аеродромі знаходиться щонайменше чотири винищувачі МіГ-31.
Також поряд з МіГ-31 територією аеродрому розосереджені винищувачі Су-30, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27.
До слова, МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач. Він є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.
До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.
Як Путін погрожує “Кинджалами”
Після низки атак, які провели українські військові у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати небо над Чорним морем.
Проте речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що нові погрози президента РФ Володимира Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.
Водночас за словами Ігната, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, нагадав речник Повітряних сил.
Крім цього країни-партнери ймовірно підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.
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