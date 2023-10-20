Армия РФ перебросила носители "Кинжалов" в оккупированный Крым – фото

Российские военные перебросили истребители МиГ-31 на аэродром Бельбек у временно оккупированного Севастополя.
Истребители МиГ-31 заметили на аэродроме в Крыму
Как можно увидеть на спутниковых снимках, на аэродроме находится по меньшей мере четыре истребителя МиГ-31.
Также рядом с МиГ-31 по территории аэродрома рассредоточены истребители Су-30, а также истребители-перехватчики Су-27.
Кстати, МиГ-31 – это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Он является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.
До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
Как Путин угрожает "Кинжалами"
После ряда атак, проведенных украинскими военными в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.
Однако спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что новые угрозы президента РФ Владимира Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.
В то же время, по словам Игната, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Ибо ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях, напомнил представитель Воздушных сил.
Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.
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