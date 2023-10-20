Армия РФ перебросила носители "Кинжалов" в оккупированный Крым – фото

Истребители МиГ-31 заметили на аэродроме в Крыму

Как можно увидеть на спутниковых снимках, на аэродроме находится по меньшей мере четыре истребителя МиГ-31.

Также рядом с МиГ-31 по территории аэродрома рассредоточены истребители Су-30, а также истребители-перехватчики Су-27.

🇷🇺BELBEK AIR BASE🇷🇺

Worth a look given the potential of new Mig-31s at Belbek. While there are a handful of Su-30 and Su-27s around, some covered with camo netting and tires(?), there appear to be 4x Mig-31s on the flight line. 0.5M📷 from 15 Oct 2023. https://t.co/bb4Rf0Fa9u pic.twitter.com/3Nn4M5iSdl — MT Anderson (@MT_Anderson) October 19, 2023

Кстати, МиГ-31 – это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Он является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Как Путин угрожает "Кинжалами"

После ряда атак, проведенных украинскими военными в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

Однако спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что новые угрозы президента РФ Владимира Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

С технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время, российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками", – отметил Игнат. Поделиться

В то же время, по словам Игната, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Ибо ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях, напомнил представитель Воздушных сил.

Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.