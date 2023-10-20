Армия РФ перебросила носители "Кинжалов" в оккупированный Крым – фото
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ перебросила носители "Кинжалов" в оккупированный Крым – фото

МИГ-31
Читати українською
Источник:  ONLINE.UA

Российские военные перебросили истребители МиГ-31 на аэродром Бельбек у временно оккупированного Севастополя.

Истребители МиГ-31 заметили на аэродроме в Крыму

Как можно увидеть на спутниковых снимках, на аэродроме находится по меньшей мере четыре истребителя МиГ-31.

Также рядом с МиГ-31 по территории аэродрома рассредоточены истребители Су-30, а также истребители-перехватчики Су-27.

Кстати, МиГ-31 – это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Он является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Как Путин угрожает "Кинжалами"

После ряда атак, проведенных украинскими военными в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

Однако спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что новые угрозы президента РФ Владимира Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

С технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время, российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками", – отметил Игнат.

В то же время, по словам Игната, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Ибо ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях, напомнил представитель Воздушных сил.

Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина конфисковала семь российских истребителей МиГ-25
Министерство экономики Украины
МиГ-25
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовится ли армия РФ к массированным ракетным атакам по Украине — объяснение спикера ОК Юг
Ракетные атаки армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР подтвердили безумные потери армии РФ под Авдеевкой
Артиллеристы ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.