Армія РФ продовжує зазнавати шалених втрат на Таврійському напрямку

Тільки протягом минулої доби українські військові на Таврійському напрямку знищили більше 400 військових злочинців армії РФ та ворожу військову техніку.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією представників Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, протягом минулої доби українські військові знищили 5 одиниць військової техніки злочинної армії РФ та 2 ворожі склади із боєприпасами.

Зазначається, що протягом доби ворог завдав 8 авіаударів, провів 42 безуспішні спроби атак та 826 разів обстріляв позиції українських військових.

Зазначається, що російські військові злочинці не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині.

Однак українські військові стійко тримають оборону і завдають ворогу численних втрат.

Зокрема, протягом доби було відбито близько 10 ворожих атак в районі Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.

В районі Мар’їнки окупанти безуспішно намагались вести наступ, також здійснювали безуспішні спроби атак в районі Новомихайлівки. Загалом було відбито більше 20 ворожих атак.

В районі Шахтарска та на території Запорізької області військові злочинці армії РФ намагались вести наступ північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток.

Всі спроби були відбиті українськими військовими.

У той же час ЗСУ продовжують ведення наступа у бік окупованого росіянами Мелітополя.

Зазначається, що ворог зазнає шалених втрат у живій силі та техніці у виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи ОСУВ "Таврія" протягом доби завдали 1 тис 160 ударів по ворожих позиціях.

Загалом за добу окупанти втратили 435 солдатів.

Також ЗСУ знищили 5 одиниць військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 артсистема;

3 автомобіля.

Окрім того, було знищено два склади боєприпасів росіян.