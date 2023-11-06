Армія РФ змінює тактику під Бахмутом — у ЗСУ розкрили деталі

Росіяни змінює тактику під Бахмутом

Армія Росії намагається змінити тактику на Бахмутському напрямку через численні невдачі.

Про це в ефірі телемарафону розповів український військовий Юрій Федоренко, який командує ротою безпілотних авіаційних комплексів "Ахілес" 92-ї окремої механізованої бригади

За його словами, бої під Бахмутом тривають 24 години на добу – постріли гармат не стихають ні вночі, ні вдень. Однак росіяни намагаються змінювати тактику ведення боїв, щоб здобути хоч якісь успіхи. Однак ініціатива, як і раніше, на боці Збройних Сил України.

Зокрема, росіяни намагаються змінити особовий склад, який бере участь у штурмах. На деяких ділянках Бахмутського напрямку окупанти пускають у штурми мобілізованих чи загарбників із підрозділу "Штурм Z". А на деякі ділянки перекидають професійно підготовлених окупантів-контрактників.

Десь ворог штурмує лише живою силою за підтримки артилерійських засобів, а десь за підтримки броньованої техніки, – розповів Юрій Федоренко. Поширити

Крім того, армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом, тож насичення БПЛА досить потужне. Своєю чергою, українська армія має засоби для виявлення та приземлення ворожих дронів.

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За його словами, ворог активно застосовує БпЛА, зокрема, не тільки військові, а й цивільні.

Федоренко підкреслив, що на окремих ділянках спостерігається дуже велика кількість БпЛА окупантів.