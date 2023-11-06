Армія РФ змінює тактику під Бахмутом — у ЗСУ розкрили деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ змінює тактику під Бахмутом — у ЗСУ розкрили деталі

війна
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Воїни Сил оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку.

Росіяни змінює тактику під Бахмутом

Армія Росії намагається змінити тактику на Бахмутському напрямку через численні невдачі.

Про це в ефірі телемарафону розповів український військовий Юрій Федоренко, який командує ротою безпілотних авіаційних комплексів "Ахілес" 92-ї окремої механізованої бригади

За його словами, бої під Бахмутом тривають 24 години на добу – постріли гармат не стихають ні вночі, ні вдень. Однак росіяни намагаються змінювати тактику ведення боїв, щоб здобути хоч якісь успіхи. Однак ініціатива, як і раніше, на боці Збройних Сил України.

Зокрема, росіяни намагаються змінити особовий склад, який бере участь у штурмах. На деяких ділянках Бахмутського напрямку окупанти пускають у штурми мобілізованих чи загарбників із підрозділу "Штурм Z". А на деякі ділянки перекидають професійно підготовлених окупантів-контрактників.

Десь ворог штурмує лише живою силою за підтримки артилерійських засобів, а десь за підтримки броньованої техніки, – розповів Юрій Федоренко.

Крім того, армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом, тож насичення БПЛА досить потужне. Своєю чергою, українська армія має засоби для виявлення та приземлення ворожих дронів.

Чим окупанти намагаються створити ЗСУ проблеми в районі Бахмута

За його словами, ворог активно застосовує БпЛА, зокрема, не тільки військові, а й цивільні.

Федоренко підкреслив, що на окремих ділянках спостерігається дуже велика кількість БпЛА окупантів.

Але і Сили оборони, розуміючи як діє противник, адекватно і ефективно реагують на ті виклики, і, завдяки нашим міжнародним партнерам та українській нації, в нас з’являються засоби, які допомагають виявляти ворожі БПЛА і, відповідно, їх приземляти, - підкреслив військовий.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя та Бахмута — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
Наступ ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбивають численні атаки армії РФ в районі Бахмута та Куп'янська
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямку — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм