Армия РФ меняет тактику под Бахмутом — в ВСУ раскрыли детали

Россияне меняет тактику под Бахмутом

Армия России пытается изменить тактику на Бахмутском направлении из-за многочисленных неудач.

Об этом в эфире телемарафона рассказал украинский военный Юрий Федоренко, командующий ротой беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, бои под Бахмутом продолжаются 24 часа в сутки – выстрелы орудий не стихают ни ночью, ни днем. Однако россияне пытаются изменять тактику ведения боев, чтобы добиться хоть каких-то успехов. Однако инициатива по-прежнему на стороне Вооруженных Сил Украины.

В частности, россияне пытаются сменить личный состав, участвующий в штурмах. На некоторых участках Бахмутского направления оккупанты пускают в штурмы мобилизованных или захватчиков из подразделения "Штурм Z". А на некоторые участки опрокидывают профессионально подготовленных оккупантов-контрактников.

Где-то враг штурмует только живой силой при поддержке артиллерийских средств, а где-то при поддержке бронированной техники, – рассказал Юрий Федоренко. Поделиться

Кроме того, армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом, поэтому насыщение БПЛА достаточно мощное. В свою очередь, у украинской армии есть средства для обнаружения и приземления вражеских дронов.

Чем оккупанты пытаются создать ВСУ проблемы в районе Бахмута

По его словам, враг активно применяет БПЛА, в частности, не только военные, но и гражданские.

Федоренко подчеркнул, что на отдельных участках наблюдается очень большое количество БПЛА окупантов.