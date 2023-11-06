Армия РФ продолжает нести бешеные потери на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает нести бешеные потери на Таврическом направлении

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
Военные ВСУ
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Только за прошедшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 400 военных преступников армии РФ и вражескую военную технику.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации представителей Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 5 единиц военной техники преступной армии РФ и 2 вражеских склада с боеприпасами.

Отмечается, что в течение суток враг нанес 8 авиаударов, провел 42 безуспешных попытки атак и 826 раз обстрелял позиции украинских военных.

Отмечается, что российские военные преступники не оставляют попыток оцепить Авдеевку на Донетчине.

Однако украинские военные стойко держат оборону и наносят врагу многочисленные потери.

В частности, за сутки было отбито около 10 вражеских атак в районе Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

В районе Марьинки оккупанты безуспешно пытались вести наступление, также предпринимали безуспешные попытки атак в районе Новомихайловки. В общей сложности было отбито более 20 вражеских атак.

В районе Шахтерска и на территории Запорожской области военные преступники армии РФ пытались вести наступление северо-западнее Вербового, Роботиного, севернее Нестерянки и Пятихаток.

Все попытки были отражены украинскими военными.

В то же время ВСУ продолжают ведение наступления в сторону оккупированного россиянами Мелитополя.

Отмечается, что враг несет бешеные потери в живой силе и технике в истощаемой вдоль всей линии фронта.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения ОВСУ "Таврия" в течение суток нанесли 1 тыс. 160 ударов по враждебным позициям.

Всего за сутки оккупанты потеряли 435 солдат.

Также ВСУ уничтожили 5 единиц военной техники, в том числе:

  • 1 танк;

  • 1 артсистема;

  • 3 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены два состава боеприпасов россиян.

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