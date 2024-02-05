За словами генерал майора Збройних сил Австралії у відставці Міка Раяна, злочинна армія РФ протягом двох років війни проти України пристосувалась до умов ведення бойових дій.
Що відомо про адаптацію окупаційної армії РФ до війни проти України
Раян у матеріалі для видання Foreign Affairs зазначив, що зокрема російські військові злочинці змогли покращити адаптивність та почали впроваджувати іновації, серед іншого, перевершивши українських військових у застосуванні дронів.
За його словами, через кілька місяців після початку масштабної війни в Україні російським окупантам вдалось адаптувати власну структуру командування та управління – у квітні 2022 року було призначено єдиного командувача.
Це дозволило окупантам діяти більш об’єднаними силами які перемістили російське вторгнення від кількох окремих і нескоординованих кампаній на півночі, сході та півдні України, що вилилося в наступ Росії та окупацію таких міст, як Сєвєродонецьк.
Генерал також зазначив, що злочинна армія РФ змінила тактику ведення ближнього бою.
Так, на початку війни окупанти використовували загальновійськові наземні підрозділи розміром у батальйони.
Однак протягом останніх 12 місяців командування окупаційної армії почало змішувати елітні сили зі звичайними.
Це дало змогу армії РФ атакувати “хвилями” погано підготовлених фактично “одноразових” загонів, які здатні перевантажити оборону українських військових та виснажити їх до того моменту, як прибудуть більш досвідчені підрозділи.
Серед важливих змін також згадується адаптація РФ до оборони, а також покращення захисту техніки – зокрема генерал згадав про "клітки", які росіяни наварювали на свою техніку
Зазначається, що у 2023 році російське командування навіть видало офіційну вказівку щодо того, як будувати та монтувати "клітки" для вантажівок, артилерії та бронетехніки. Зараз Москва пропонує такий захист на експортні версії своєї бронетехніки.
За словами Міка Раяна, Росія також стала значно кращою у використанні безпілотників.
На думку австралійського генерала у відставці, використання російськими окупантами БпЛА у поєднанні з лініями оборони та великою кількістю артилерії, ударних гелікоптерів, боєприпасів, що перебувають у ньому, і більш чутливих систем розвідки та спостереження стало ключовою причиною невдалого контрнаступу України у 2023 році.
І в міру того, як Росія дізнається більше і продовжує збільшувати виробництво безпілотників, вона отримає більше переваг.
Традиційно сильна сторона росіян – радіоелектронна боротьба – відігравала другорядну роль у перші дні вторгнення, проте зараз вона "замайоріла" з подвоєною силою.
У чому Україна переважає Росію на полі бою
Зокрема, Україна переважає Росію у завданні ударів на великі відстані, включаючи ворожі аеродроми, енергетичну інфраструктуру.
При цьому Україні вдалось розробити потужний морський ударний потенціал.
Аби не допустити успіху РФ в розвʼязаній проти Україні війні, наша держава має вибудувати власний стратегічний підхід до навчання та адаптації, каже австралійський генерал.
Так, українські підрозділи можуть почати з обміну успішними адаптаціями з іншими підрозділами більш швидкими темпами.
Також край важливо, щоб НАТО та Україна пришвидшили обмін уроками з ведення бойових дій. Важливим аспектом є і постачання сучасної зброї з боку західних партнерів.
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