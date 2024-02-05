По словам генерал майора Вооруженных сил Австралии в отставке Мика Райана, преступная армия РФ в течение двух лет войны против Украины приспосабливалась к условиям ведения боевых действий.
Что известно об адаптации оккупационной армии РФ к войне против Украины
Райан в материале для издания Foreign Affairs отметил , что в частности российские военные преступники смогли улучшить адаптивность и начали внедрять инновации, среди прочего, превзойдя украинских военных в применении дронов.
По его словам, через несколько месяцев после начала масштабной войны в Украине российским оккупантам удалось адаптировать собственную структуру командования и управления – в апреле 2022 года был назначен единственный командующий.
Это позволило оккупантам действовать более объединенными силами, переместившими российское вторжение от нескольких отдельных и нескоординированных кампаний на севере, востоке и юге Украины, что вылилось в наступление России и оккупацию таких городов, как Северодонецк.
Генерал также отметил, что преступная армия РФ сменила тактику ведения ближнего боя.
Так, в начале войны оккупанты использовали общевойсковые наземные подразделения размером в батальоны.
Однако за последние 12 месяцев командование оккупационной армии начало смешивать элитные силы с обычными.
Это позволило армии РФ атаковать "волнами" плохо подготовленных фактически "одноразовых" отрядов, способных перегрузить оборону украинских военных и истощить их до того момента, как прибудут более опытные подразделения.
Среди важных изменений также упоминается адаптация РФ к обороне, а также улучшение защиты техники – в частности, генерал упомянул о "клетках", которые россияне наваривали на свою технику.
Отмечается, что в 2023 году российское командование даже выдало официальное указание по поводу того, как строить и монтировать "клетки" для грузовиков, артиллерии и бронетехники. Сейчас Москва предлагает такую защиту на экспортные версии своей бронетехники.
По словам Мика Райана, Россия также стала значительно лучше в использовании беспилотников.
По мнению австралийского генерала в отставке, использование российскими оккупантами БПЛА в сочетании с линиями обороны и большим количеством артиллерии, ударных вертолетов, находящихся в нем боеприпасов и более чувствительных систем разведки и наблюдения стало ключевой причиной неудачного контрнаступления3 в Украине.
И по мере того как Россия узнает больше и продолжает увеличивать производство беспилотников, она получит больше преимуществ.
Традиционно сильная сторона россиян – радиоэлектронная борьба – играла второстепенную роль в первые дни вторжения, однако сейчас она "взвилась" с удвоенной силой.
В чем Украина преобладает Россию на поле боя
В частности, Украина преобладает Россию в нанесении ударов на большие расстояния, включая вражеские аэродромы, энергетическую инфраструктуру.
При этом Украине удалось создать мощный морской ударный потенциал.
Чтобы не допустить успеха РФ в развязанной против Украины войне, наше государство должно выстроить собственный стратегический подход к обучению и адаптации, говорит австралийский генерал.
Да, украинские подразделения могут начать с обмена успешными адаптациями с другими подразделениями более быстрыми темпами.
Также важно, чтобы НАТО и Украина ускорили обмен уроками по ведению боевых действий. Важным аспектом является и снабжение современного оружия со стороны западных партнеров.
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