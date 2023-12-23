Армія РФ стрімко втрачає досвідчених пілотів — BBC

Злочинна армія РФ від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України втратила вже більше 200 висококваліфікованих пілотів.

Що відомо про стрімку втрату армією РФ досвідченного льотного складу в Україні

Зазначається, що тільки упродовж цього року окупаційна російська армія втратила в Україні щонайменше 59 військових пілотів серед яких, високопоставлені офіцери – полковник Віталій Табачников, який керував гелікоптером Ка-52, та командир вертолітної ланки майор Григорій Азанов.

Ще не менше 13 пілотів цього року загинули внаслідок заколоту, влаштованого нині вже покійним ватажком ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним.

Журналісти кажуть, що більше втрат за один день російська авіація зазнала лише першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.

Автори матеріалу пояснюють, що на підготовку одного кваліфікованого фахівця необхідно не менше 6 років та більше 3 млн доларів на усіх заходи із підготовки.

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі злочинна армія РФ має на озброєні близько 1,5 тис літаків і гелікоптерів стратегічної авіації.

Зокрема, серед них: Су-35, Су-25, Су-30, Су-27, Су-34, Міг-29, Ту -22 М3, Ту-95, Ту-60, а також гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28 та інші.

У той же час у злочинній війні проти України армія РФ використовує близько 300 літаків.

Вони дислокуються на 30 – 40 летовищах у Білорусі, Росії та на окупованих територіях.

Що відомо про успіхи ЗСУ проти авіації РФ в Україні

Наші захисники знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні за один день, 22 грудня. Відомо, що винищувач-бомбардувальник Су-34 називають у Росії "новітньою розробкою". Хоча його створили ще за часів СРСР, країна-агресорка налагодила серійне виробництва цього літака лише у 2014 році.