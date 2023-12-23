Армия РФ стремительно теряет опытных пилотов — BBC

Преступная армия РФ с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины потеряла уже более 200 высококвалифицированных пилотов.
Что известно о стремительной потере армией РФ опытного лётного состава в Украине
Отмечается, что только за этот год оккупационная российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 59 военных пилотов среди которых, высокопоставленные офицеры – полковник Виталий Табачников, руководивший вертолетом Ка-52, и командир вертолетного звена майор Григорий Азанов.
Еще не менее 13 пилотов в этом году погибли в результате мятежа, устроенного ныне уже покойным предводителем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Журналисты говорят, что больше потерь за один день российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.
Авторы материала объясняют, что на подготовку одного квалифицированного специалиста необходимо не менее 6 лет и более 3 млн долларов на все мероприятия по подготовке.
По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в настоящее время преступная армия РФ имеет на вооружении около 1,5 тыс самолетов и вертолетов стратегической авиации.
В частности, среди них: Су-35, Су-25, Су-30, Су-27, Су-34, Миг-29, Ту-22 М3, Ту-95, Ту-60, а также вертолеты Ка-52, Ми -24, Ми-28 и другие.
В то же время в преступной войне против Украины армия РФ использует около 300 самолетов.
Они дислоцируются на 30 – 40 аэропортах в Беларуси, России и на оккупированных территориях.
Что известно об успехах ВСУ против авиации РФ в Украине
Наши защитники уничтожили 3 российских бомбардировщика Су-34 на Юге за один день, 22 декабря. Известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 называют в России "новейшей разработкой". Хотя его создали еще при СССР, страна-агрессорка наладила серийное производство этого самолета только в 2014 году.
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